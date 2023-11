Andrei Caramitru: „Dacă nu ar mai intra bani în țară de la UE toată lumea ar sărăci un pic”

Invitat în emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura, Andrei Caramitru a atras atenția cât de mult depinde economia României de fondurile europene din PNRR. Acesta a subliniat că dacă în țară nu ar veni fondurile de la UE, euro ar sări de șase lei, pentru că toți românii ar sărăci:

„PNRR este un contract și îți spune: îți dau câteva zeci de miliarde de euro, în mare parte cadou. Ăla care ți-i dă îți pune niște condiții. Poți să vrei sau să nu îi vrei sau poți să negociezi sau să nu negociezi. Dar nu e plauzibil să spui că cineva îți dă bani de ochi frumoși și nu se uită la tine ce faci cu ei. Să nu uităm că toate autostrăzile, toate drumurile care se fac în România sunt făcute din bani europeni. Dacă nu ar fi banii ăia nu am cosntrui nimic. Și ale puține facem măcat ceva, se face totuși Autostrada pe Moldova, se mai fac câteva care sunt în construcție acum. Deci nu este ceva rău că intră banii ăia în țară. Dacă nu ar intra ar fi un euro la 6 lei. Toată lumea ar sărăci un pic”.

De asemenea, Andrei Caramitru a mai precizat că sistemul fiscal din România ar trebui echilibrat, pentru că în acest moment avem cele mai mari taxe de muncă din Europa:

„Eu întotdeauna am susținut că trebuie schimbat Codul fiscal. E o chestie care nu are sens la noi. Noi avem cele mai mari taxe din Europa pe muncă. Dacă vine omul simplu la job, își face munca cinstită, se chinuie să aducă bani pentru familia lui acasă statul român îi ia cel mai mult din UE. Pe partea ailaltă avem taxe mici de fapt pe profit și pe dividente față de media europeană, avem taxe cvasi zero pe imobile. Sigur că trebuie cumva echilibrate. Dacă ai avea cap ai scădea taxele pe muncă, omul care muncește serios să plece acasă pe munca lui cu mai mulți bani și ai crește pe unde nu ai dori să încurajezi așa de mult, nu vrei ca lumea să scodă toți banii pe dividente și să îi spargă pe BMW-uri și vacanțe în Dubai. Ai vrea ca oamenii să investească în firma lor. Pui taxe mai mari pe dividente și pui taxe mai mici dacă reinvestești profitul. Nu vrei ca lumea să investească toți banii în imobiliare, preferi să îi investească în fabrici, în chestii productive. Pui taxe puțin mai mari pe imobile. Presupune o logică, transmiți o direcție.