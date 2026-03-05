B1 Inregistrari!
Noi oportunități de finanțare pentru crescătorii de de animale. Ce credite pot accesa fermierii pe baza adeverințelor APIA

Noi oportunități de finanțare pentru crescătorii de de animale. Ce credite pot accesa fermierii pe baza adeverințelor APIA

Iulia Petcu
05 mart. 2026, 21:44
Cuprins
  1. Cum pot fermierii să obțină adeverințele pentru credite
  2. Ce sume pot primi crescătorii de animale prin credite
  3. Ce condiții trebuie să respecte fermierii pentru aceste împrumuturi

Crescătorii de porci și păsări din România pot obține, începând de joi, documentele necesare pentru accesarea unor credite destinate activităților curente din ferme. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că adeverințele sunt disponibile din 5 martie 2026.

Cum pot fermierii să obțină adeverințele pentru credite

APIA a anunțat că documentele sunt destinate beneficiarilor intervenției privind bunăstarea animalelor, program care include crescătorii de porcine și de păsări.

„Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de astăzi, 05 martie 2026, eliberează adeverințe pentru beneficiarii intervenției DR 06 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) porcine sau pachetul b) păsări”, a transmis APIA pe site-ul istituției.

Documentul poate fi solicitat în scris de către fermierii eligibili și reprezintă baza pe care instituțiile financiare pot acorda credite pentru finanțarea activităților din ferme.

Ce sume pot primi crescătorii de animale prin credite

Potrivit mecanismului stabilit, adeverința emisă de APIA certifică aproximativ 85% din suma solicitată de fermier prin cererea de plată depusă pentru anul de angajament. Pe baza acestei valori, băncile pot acorda credite de până la 90% din suma menționată în documentul eliberat de instituție.

Un element important al sistemului este implicarea Fondului de Garantare a Creditului Rural, care acoperă aproximativ 80% din valoarea împrumutului contractat de fermieri.

Prin acest mecanism, statul reduce riscurile pentru bănci și facilitează accesul producătorilor agricoli la finanțare într-o perioadă în care fermele au nevoie de capital pentru activitățile curente.

Ce condiții trebuie să respecte fermierii pentru aceste împrumuturi

Dobânda aplicată acestor credite este limitată printr-o formulă stabilită, astfel încât costurile financiare să rămână controlate pentru fermieri. Potrivit regulilor stabilite, dobânda nu poate depăși nivelul indicelui ROBOR la șase luni plus două procente. APIA recomandă însă fermierilor să analizeze cu atenție toate costurile asociate creditelor, inclusiv comisioanele percepute de instituțiile financiare, relatează Aktual24.

Instituția precizează că toate convențiile încheiate cu băncile sunt publicate pe site-ul oficial, astfel încât producătorii agricoli să poată compara ofertele înainte de a lua o decizie.

