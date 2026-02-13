B1 Inregistrari!
Agricultorii din Grecia amenință cu continuarea protestelor naționale. Care sunt principalele probleme ale fermierilor și crescătorilor de animale (VIDEO)

Iulia Petcu
13 feb. 2026, 21:33
Agricultorii din Grecia amenință cu continuarea protestelor naționale. Care sunt principalele probleme ale fermierilor și crescătorilor de animale (VIDEO)
sursa foto: X/@ekathimerini
Cuprins
  1. De ce au ajuns agricultorii în fața Parlamentului
  2. Cum afectează criza crescătorii de animale
  3. De ce refuză agricultorii negocierile guvernamentale

Mii de agricultori eleni și susținătorii lor au ieșit din nou în stradă pentru a cere sprijin guvernamental și relaxarea fiscală, aducând în centrul Atenei tractoare și mesaje de protest. Manifestanții solicită măsuri urgente după aproape două luni de blocaje și tensiuni în sectorul agricol.

De ce au ajuns agricultorii în fața Parlamentului

Vineri seara, circa 70 de tractoare au ajuns până în centrul capitalei pentru a susține protestul fermierilor, care continuă de la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Sindicalistul Costas Tzelas a transmis mulțimii: „Vom continua lupta până la capăt”, arătând determinarea agricultorilor de a obține răspunsuri de la autorități. Protestul are loc după ce manifestațiile anterioare au blocat autostrăzi și puncte de trecere a frontierei, potrivit AFP.

Agricultorii eleni reclamă întârzieri semnificative în plata subvențiilor, cauzate de un scandal de deturnare a fondurilor UE. În plus, aceștia se confruntă cu presiunea prețurilor scăzute la produsele lor, creșterea costurilor la energie și impactul crizei climatice. Sindicalistul Chrystostomos Pavlidis a afirmat: „Oamenii vor muri de foame, iar Atena va fi prima afectată”, subliniind dificultățile concurenței cu produsele mai ieftine din Bulgaria și Ucraina, relatează Agerpres.

Cum afectează criza crescătorii de animale

Crescătorii de oi și capre au pierdut peste 470.000 de animale din cauza unei epidemii de variolă, ceea ce le-a redus veniturile considerabil. Yiannis Dinas, 72 de ani, a spus: „Suntem tratați ca niște cetățeni de mâna a doua”, evidențiind frustrarea celor afectați. Aceasta se adaugă problemelor economice și întârzierilor în subvenții, sporind tensiunile dintre fermieri și autorități.

De ce refuză agricultorii negocierile guvernamentale

În decembrie, fermierii au respins invitația prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis la discuții, ignorând avertismentele guvernului de a opri protestele. Oficialii i-au acuzat pe opoziție că îi încurajează să refuze negocierile. Mișcarea coincide cu protestele agricultorilor din alte state europene, criticate pentru Politica Agricolă Comună și acordul comercial cu Mercosur.

