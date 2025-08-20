Aplicația prin care se poate cere ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la a devenit funcțională. Mecanismul de ajutor pentru plata facturilor se aplică de la începutul lunii iulie.

Când s-a lansat aplicația Ministerului Muncii

Noul mecanism de pentru susținerea persoanelor vulnerabile la plata la energia electrică a fost introdus prin OUG 325/2025 și se aplică de la 1 iulie. Conform reglementărilor adoptate de guvern, solicitările trebuie depuse pe o platformă online. Deși mecanismul a intrat în vigoare la 1 iulie, aplicația a fost lansată abia la o lună distanță.

Ajutorul financiar pe care îl primesc persoanele vulnerabile este de 50 de lei lunar și a fost introdus după ce schema de plafonare compensare a fost eliminată.

Cererile pentru obținerea ajutorului trebuie depuse online, potrivit OUG 325/2025, iar aplicația a fost pusă în funcțiune pe 20 august. Potrivit Ministerului Muncii, „consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa ”. Aplicația a apărut înainte de termenul propus de autorități, de 29 august.

Sprijinul financiar se acordă începând cu luna în care este depusă solicitarea în aplicația EPIDS, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare. Având în vedere că aplicația a apărut ulterior datei de la care a intrat în vigoare mecanismul de ajutor financiar, autoritățile au emis o serie de reguli speciale. Astfel, pentru a beneficia de sprijin începând cu luna iulie, solicitanții au obligația să se înscrie online până pe 27 septembrie 2025.

Cum se acordă ajutorul pentru plata facturilor

Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică este în valoare de 50 de lei și se acordă în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Potrivit noului mecanism, anumite categorii de persoane vor beneficia de sprijin financiar sub forma unui tichet electronic de energie. Așa cum este definit în ordonanță, tichetul electronic de energie conferă beneficiarului care îndeplinește condițiile de acordare „dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea parțială a cheltuielilor cu energia electrică. Tichetul electronic de energie se poate tipări pe suport hârtie”.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau titular al contractului de furnizare, iar datele de identificare ale membrilor familiei declarați de solicitant nu se regăsesc înregistrate la alt loc de consum. Pot beneficia următoarele categorii de persoane vulnerabile:

persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei;

familiile cu un venit net lunar/ membru de maximum 1.784 lei.

Cine nu beneficiază de acest ajutor

Măsura de sprijin vizează, potrivit datelor furnizate de autorități, circa 2,1 milioane de gospodării.

Conform reglementărilor în vigoare, nu pot beneficia de sprijinul de la stat persoanele care, chiar dacă îndeplinesc condițiile de mai sus, nu au domiciliul în România sau nu pot face dovada că locuiesc în România.

De asemenea, nu pot primi ajutorul nici persoanele care nu au un act de identitate valabil sau cele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial public sau privat.