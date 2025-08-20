B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii

Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 20:36
Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Aplicația prin care se poate cere ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la electricitate a devenit funcțională. Mecanismul de ajutor pentru plata facturilor se aplică de la începutul lunii iulie.

Cuprins:

  • Când s-a lansat aplicația Ministerului Muncii
  • Cum se acordă ajutorul pentru plata facturilor
  • Cine nu beneficiază de acest ajutor

Când s-a lansat aplicația Ministerului Muncii

Noul mecanism de sprijin pentru susținerea persoanelor vulnerabile la plata facturilor la energia electrică a fost introdus prin OUG 325/2025 și se aplică de la 1 iulie. Conform reglementărilor adoptate de guvern, solicitările trebuie depuse pe o platformă online. Deși mecanismul a intrat în vigoare la 1 iulie, aplicația a fost lansată abia la o lună distanță.

Ajutorul financiar pe care îl primesc persoanele vulnerabile este de 50 de lei lunar și a fost introdus după ce schema de plafonare compensare a fost eliminată.

Cererile pentru obținerea ajutorului trebuie depuse online, potrivit OUG 325/2025, iar aplicația a fost pusă în funcțiune pe 20 august. Potrivit Ministerului Muncii, „consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro”. Aplicația a apărut înainte de termenul propus de autorități, de 29 august.

Sprijinul financiar se acordă începând cu luna în care este depusă solicitarea în aplicația EPIDS, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare. Având în vedere că aplicația a apărut ulterior datei de la care a intrat în vigoare mecanismul de ajutor financiar, autoritățile au emis o serie de reguli speciale. Astfel, pentru a beneficia de sprijin începând cu luna iulie, solicitanții au obligația să se înscrie online până pe 27 septembrie 2025.

Cum se acordă ajutorul pentru plata facturilor

Ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică este în valoare de 50 de lei și se acordă în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Potrivit noului mecanism, anumite categorii de persoane vor beneficia de sprijin financiar sub forma unui tichet electronic de energie. Așa cum este definit în ordonanță, tichetul electronic de energie conferă beneficiarului care îndeplinește condițiile de acordare „dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea parțială a cheltuielilor cu energia electrică. Tichetul electronic de energie se poate tipări pe suport hârtie”.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau titular al contractului de furnizare, iar datele de identificare ale membrilor familiei declarați de solicitant nu se regăsesc înregistrate la alt loc de consum. Pot beneficia următoarele categorii de persoane vulnerabile:

  • persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei;
  • familiile cu un venit net lunar/ membru de maximum 1.784 lei.

Cine nu beneficiază de acest ajutor

Măsura de sprijin vizează, potrivit datelor furnizate de autorități, circa 2,1 milioane de gospodării.

Conform reglementărilor în vigoare, nu pot beneficia de sprijinul de la stat persoanele care, chiar dacă îndeplinesc condițiile de mai sus, nu au domiciliul în România sau nu pot face dovada că locuiesc în România.

De asemenea, nu pot primi ajutorul nici persoanele care nu au un act de identitate valabil sau cele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial public sau privat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum a reușit un român să își achite creditul „Prima Casă“ în doar 4 ani. Strategia prin care a scăpat de ratele la bancă
Economic
Cum a reușit un român să își achite creditul „Prima Casă“ în doar 4 ani. Strategia prin care a scăpat de ratele la bancă
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa
Economic
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa
România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat
Economic
România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat
Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
Economic
Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Economic
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Economic
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Economic
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Economic
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Economic
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Economic
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Ultima oră
21:13 - Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
21:09 - (VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
21:05 - Secretarul Sănătății din SUA acuzat de dezinformare în privința vaccinurilor. Robert Kennedy Jr. a fost numit în funcție de Trump
20:52 - CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute
20:43 - Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”
20:36 - (VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
20:31 - „Virusurile de valiză” alarmează Europa: Ce boli grave au adus turiștii din țările exotice și cum se manifestă
20:05 - Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața
20:05 - Dan Negru, atac la adresa televiziunilor din România: „La noi, televiziunile par a fi concursuri de miss”
19:57 - George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2