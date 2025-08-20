Ministerul Energiei și Ministerul Muncii au anunțat lansarea platformei electronice EPIDS, prin care persoanele cu venituri reduse pot solicita tichete de energie destinate exclusiv plății facturilor la electricitate.

Sprijinul, în valoare de 50 de lei pe lună, va fi acordat până la finalul lunii martie 2026, informează .

Cuprins:

Cum funcționează mecanismul de sprijin

Cine beneficiază și care sunt termenele

Ce au declarat cei doi miniștrii

Cum funcționează mecanismul de sprijin

Platforma EPIDS creată de Serviciul de Telecomunicații Speciale permite înregistrarea cererilor online privind tichetele pentru plata facturilor la electricitate.

Pentru cei fără acces la internet, se poate depune cererea în scris, începând cu 28 august 2025, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.

Ajutorul se oferă sub formă de tichet de energie, care poate fi folosit doar pentru plata de curent electric. Plata se efectuează prin , pe baza facturii și a actului de identitate, fără transfer bancar sau numerar.

Cine beneficiază și care sunt termenele

Persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiile cu un venit net pe membru de maximum 1.784 de lei pot solicita ajutor.

Cererile pentru facturile din lunile iulie și august 2025 trebuie trimise până la 27 septembrie. Programul va continua până la 31 martie 2026, oferind sprijin lunar.

Ce au declarat cei doi miniștrii

„Mecanismul de sprijin aduce siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie”, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o

La rândul său, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a subliniat că programul reprezintă „o responsabilitate permanentă a PSD de a proteja familiile cu venituri mici și persoanele vulnerabile”.

Prin tichetele de energie, statul își propune să reducă impactul facturilor asupra românilor cu venituri reduse și să ofere stabilitate în perioada sezonului rece.