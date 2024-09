Aproape 3,8 milioane de români suferă de lipsuri materiale și sociale severe

, arată ultimele date statistici la nivel european. Media în blocul comunitar este de 6,8%.

România este iar pe primul loc la sărăcie

În rândul statelor membre UE, ponderea persoanelor care se confruntă cu privațiuni materiale şi sociale severe variază considerabil. În 2023, cea mai ridicată pondere se înregistra în România (19,8%), Bulgaria (18%), Grecia (13,5%), Ungaria (10,4%) şi Spania (9%), conform Agerpres.

În contrast, Slovenia (2%), Cipru (2,4%), Suedia, Luxemburg şi Estonia (toate cu 2,5%) au raportat cea mai scăzută pondere.

Datele Eurostat, citate de , arată că procentul românilor care se confruntă cu privațiuni materiale și sociale severe a scăzut aproape constant în ultimii nouă ani, cu un vârf de aproape 36% atins în 2016.

Față de 2022, procentul de anul trecut este mai mic cu 4,5 puncte procentuale. La nivel de gospodărie, lipsurile după care se face încadrarea în această categorie includ capacitatea de a putea face cheltuieli neprevăzute, de a-și permite o vacanță de o săptămână, de a face față penalităților de întârziere la rate bancare sau facturi, de a-și permite o masă cu carne, abilitatea de a-și încălzi adecvat locuința, de a avea acces la o mașină pentru uz personal și de a putea înlocui mobila uzată.

La nivel individual, o persoană este încadrată în la privare materială și socială severă dacă nu are o conexiune la internet, nu își poate înlocui hainele folosite cu unele noi, nu are măcar două perechi de încălțăminte, nu poate să cheltuiască o sumă mică pentru propria persoană pe săptămână, nu are activități recreaționale și nu se poate întâlni cu prietenii sau cu familia în oraș măcar o dată pe lună.