Averea confiscată a unui oligarh rus va fi folosită pentru despăgubirea ucrainenilor

Decizie în premieră! Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a aprobat primul transfer al unor fonduri confiscate de la un oligarh rus, către sprijinirea poporului ucrainean.

„Astăzi că am autorizat primul transfer al unor fonduri ruseşti confiscate, destinate Ucrainei”, a spus Merrick Garland, potrivit

A U.S. court allowed the confiscation of $5.4 million from oligarch . He tried to transfer a large sum to his business partner to circumvent sanctions.

Konstantin Malofeev is a Russian chauvinist and one of the main sponsors and warmongers.

