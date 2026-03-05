B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro

Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro

Iulia Petcu
05 mart. 2026, 23:54
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Sursă Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Cum au reușit escrocii să câștige încrederea victimei
  2. Ce spun polițiștii despre metoda folosită
  3. Ce s-a întâmplat cu banii furați

O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost victima unei înșelătorii bine puse la punct, după ce escroci s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții oficiale. Folosind identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unei bănci, aceștia au reușit să o convingă să transfere sume importante de bani.

Cum au reușit escrocii să câștige încrederea victimei

Totul a început când femeia a fost contactată telefonic de persoane care au pretins că sunt angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Aceștia i-au spus că firma pe care o conduce ar avea de recuperat o sumă plătită statului la finalul anului 2025.

Sub acest pretext, interlocutorii au susținut că procedura pentru restituirea banilor implică o verificare suplimentară realizată prin intermediul unei instituții bancare. În scurt timp, femeia a primit un nou apel de la o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei bănci.

Acesta i-a confirmat informațiile transmise anterior și i-a explicat, pas cu pas, ce operațiuni ar trebui să efectueze pentru a finaliza procedura. Convinsă că demersul este real, antreprenoarea a realizat mai multe transferuri bancare din contul firmei, relatează Capital.

Ce spun polițiștii despre metoda folosită

Potrivit autorităților, escrocii folosesc frecvent identitatea unor instituții cunoscute pentru a crea aparența unei proceduri oficiale și pentru a câștiga rapid încrederea victimelor.

„Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituții precum ANAF sau a unor unități bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceștia.

Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, se arată în comunicatul Poliției.

Ce s-a întâmplat cu banii furați

După ce a realizat că a fost victima unei fraude, femeia a anunțat imediat poliția, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din Alba, o mare parte din suma pierdută a fost recuperată, potrivit informațiilor comunicate de echipa de investigații criminale.

Autoritățile atrag atenția că astfel de metode de înșelăciune devin tot mai sofisticate și recomandă verificarea informațiilor doar prin canale oficiale. În cazul apelurilor suspecte, specialiștii recomandă închiderea imediată a convorbirii și sesizarea rapidă a poliției.

Tags:
Citește și...
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Eveniment
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Eveniment
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Eveniment
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Eveniment
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Eveniment
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Eveniment
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Eveniment
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Eveniment
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Eveniment
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Eveniment
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Ultima oră
23:59 - Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
23:44 - Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
23:21 - Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
23:18 - Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
22:53 - Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
22:34 - Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
22:18 - România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)
22:16 - Nicușor Dan, despre explozia prețurilor la carburanți. Va interveni statul, dacă prețurile continuă să crească? Răspunsul președintelui (VIDEO)
21:58 - Prima reacție a lui Nicușor Dan, în scandalul Victor Ponta-Oana Țoiu privind repatrierea fiicei fostului premier (VIDEO)
21:46 - România va avea buget până la finalul lunii martie. Nicușor Dan dă asigurări că legea va trece în Parlament (VIDEO)