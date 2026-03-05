O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost victima unei înșelătorii bine puse la punct, după ce escroci s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții oficiale. Folosind identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unei bănci, aceștia au reușit să o convingă să transfere sume importante de bani.

Cum au reușit escrocii să câștige încrederea victimei

Totul a început când femeia a fost contactată telefonic de persoane care au pretins că sunt angajați ai (ANAF). Aceștia i-au spus că firma pe care o conduce ar avea de recuperat o sumă plătită statului la finalul anului 2025.

Sub acest pretext, interlocutorii au susținut că procedura pentru restituirea banilor implică o verificare suplimentară realizată prin intermediul unei instituții bancare. În scurt timp, femeia a primit un nou apel de la o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei bănci.

Acesta i-a confirmat informațiile transmise anterior și i-a explicat, pas cu pas, ce operațiuni ar trebui să efectueze pentru a finaliza procedura. Convinsă că demersul este real, antreprenoarea a realizat mai multe transferuri bancare din contul firmei, relatează Capital.

Ce spun polițiștii despre metoda folosită

Potrivit autorităților, escrocii folosesc frecvent identitatea unor instituții cunoscute pentru a crea aparența unei proceduri oficiale și pentru a câștiga rapid încrederea victimelor.

„Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de . Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituții precum ANAF sau a unor unități bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceștia.

Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, se arată în comunicatul Poliției.

Ce s-a întâmplat cu banii furați

După ce a realizat că a fost victima unei fraude, femeia a anunțat imediat poliția, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din Alba, o mare parte din suma pierdută a fost recuperată, potrivit informațiilor comunicate de echipa de investigații criminale.

Autoritățile atrag atenția că astfel de metode de înșelăciune devin tot mai sofisticate și recomandă verificarea informațiilor doar prin canale oficiale. În cazul apelurilor suspecte, specialiștii recomandă închiderea imediată a convorbirii și sesizarea rapidă a poliției.