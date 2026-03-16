Acasa » Economic » Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe

Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe

Adrian A
16 mart. 2026, 13:10
Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe
Cuprins
  1. Deficit ridicat și datorie publică în creștere
  2. Recomandări OCDE: extinderea bazei de impozitare și reforme fiscale
  3. Cheltuielile publice, o problemă structurală
  4. Economia României rămâne vulnerabilă

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a lansat un avertisment sever în noul raport dedicat României, în care atrage atenția asupra dezechilibrelor majore din finanțele publice. Potrivit analizei, deficitul bugetar ridicat, creșterea accelerată a datoriei publice și presiunile inflaționiste generate de politicile fiscale expansioniste din ultimii ani pot pune economia României într-o situație vulnerabilă pe termen lung.

Deficit ridicat și datorie publică în creștere

Potrivit datelor prezentate de OCDE, România se confruntă cu unele dintre cele mai mari dezechilibre fiscale din ultimii ani. Creșterea cheltuielilor publice – în special a salariilor și pensiilor – a depășit ritmul de dezvoltare al economiei.

În aceste condiții, deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 9,3% din PIB în 2024, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. În același timp, datoria publică a crescut rapid, de la aproximativ 45% din PIB înainte de pandemie la aproximativ 63% din PIB la finalul anului 2024.

Experții OCDE subliniază că problema principală nu este doar nivelul datoriei, care rămâne încă sub media multor state europene, ci ritmul accelerat de creștere al acesteia. Dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare de consolidare fiscală după 2026, datoria ar putea continua să crească pe termen mediu și lung.

În plus, costurile pentru finanțarea datoriei au crescut semnificativ. Dobânzile plătite de stat aproape s-au dublat în perioada 2020–2024, ca urmare a creșterii stocului de datorie și a deteriorării condițiilor de finanțare pe piețele internaționale.

Recomandări OCDE: extinderea bazei de impozitare și reforme fiscale

Pentru a stabiliza finanțele publice, OCDE recomandă adoptarea unor reforme fiscale care să crească veniturile bugetare și să îmbunătățească eficiența cheltuielilor publice.

Printre măsurile analizate se numără extinderea bazei de impozitare, reducerea excepțiilor fiscale și îmbunătățirea colectării taxelor, deoarece România are unele dintre cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB din statele membre OCDE.

Organizația sugerează și revizuirea regimului fiscal aplicat firmelor, deoarece numeroase facilități și excepții reduc baza de impozitare și limitează veniturile statului. De asemenea, autoritățile sunt încurajate să combată mai eficient evaziunea fiscală și să simplifice sistemul de taxe pentru a crește conformarea voluntară a contribuabililor.

În plus, unele analize asociate raportului indică posibile direcții de reformă precum creșterea impozitelor pe proprietate, majorarea unor taxe pe venituri din capital (chirii, dobânzi sau câștiguri financiare) și revizuirea taxelor din anumite sectoare economice.

Cheltuielile publice, o problemă structurală

Raportul OCDE subliniază și problema creșterii rapide a cheltuielilor bugetare, în special în sectorul public. În ultimii ani, salariile și pensiile au crescut într-un ritm care nu a fost întotdeauna susținut de productivitatea economică.

Specialiștii recomandă o mai bună prioritizare a cheltuielilor publice, precum și evaluarea periodică a programelor bugetare pentru a reduce risipa și a crește eficiența administrației.

În același timp, reformele recente din sistemul de pensii, inclusiv modificările privind vârsta de pensionare și limitarea unor beneficii speciale, sunt considerate pași în direcția corectă pentru stabilitatea fiscală pe termen lung.

Economia României rămâne vulnerabilă

OCDE avertizează că, fără măsuri suplimentare de consolidare fiscală, economia României ar putea deveni vulnerabilă la șocuri externe sau la o eventuală încetinire a creșterii economice.

În prezent, România se află încă sub procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că autoritățile trebuie să adopte politici economice menite să reducă deficitul bugetar și să stabilizeze finanțele publice.

