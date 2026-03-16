Bolojan: „România vrea să finalizeze aderarea la OCDE anul acesta. Suntem într-un stadiu avansat al procesului”. Acord semnat cu secretarul general al organizației (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 11:56
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video - Guvernul României / Facebook

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a avut, luni, o întrevedere cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Bolojan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comune, că România își păstrează obiectivul de a finaliza aderarea la OCDE anul acesta. „România e într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE din care am îndeplinit condiționările a 23 de comitete”, a punctat premierul.

Declarațiile premierului Bolojan:

  • Azi a avut loc evenimentul de lansare al Studiului Economic pentru România 2026, realizat de OCDE, care marchează finalul unui proces început în 2025. (…) Studiile economice ale OCDE sunt analize realizate odată la doi ani pentru statele membre și partenere. (…)
  • Pentru România, ediția din acest an oferă o imagine asupra economiei, ce a funcționat, ce dificultăți există și ce reforme sunt necesare pentru dezvoltarea pe termen lung. Raportul include recomandări în 4 domenii principale. (…)
  • Un aspect subliniat de OCDE e menținerea stabilității economice și a finanțelor publice sănătoase. Se recomandă o politică responsabilă, utilizarea mai eficientă a banilor publici, modernizarea administrației fiscale și investiții strategice pentru dezvoltare.
  • Studiul arată și că reformele pe termen lung trebuie să continue, investiții în educație și sănătate, creșterea participării la piața muncii, adaptarea economiei la schimbările climatice și consolidarea competitivității României.
  • Guvernul tratează aceste recomandări cu responsabilitate. În urma sugestiilor din rapoartele anterioare, România a făcut deja pași importanți pentru consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar. Dacă în 2024 deficitul a fost de circa 8,7% din PIB, anul 2025 s-a încheiat cu 7,7%, sub pragul de 8,4% estimat de Comisia Europeană.
  • Avem în derulare investiții pentru modernizarea administrației fiscale, pentru a face colectarea mai eficientă și respectarea obligațiilor fiscale mai simplă. În paralel, am luat măsuri pentru lărgirea bazei de impozitare și reducerea unor facilități fiscale, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal în sectoarele construcțiilor, agriculturii, industriei alimentare și IT.
  • Creșterea competitivității economiei e o prioritate. Pentru asta avem nevoie de măsuri competitive, administrație eficientă, predictibilitate și un stat modern și digitalizat.
  • Până în august trebuie să finalizăm toate investițiile prin PNRR. Mai avem de accesat peste 10 miliarde de euro atât pe componenta de grant, cât și pe cea de împrumut. Fondurile sunt condiționate de respectarea unor jaloane, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm reformele asumate.
  • Azi dimineață am discutat cu dl secretar general despre obiectivul României de a finaliza aderarea la OCDE în acest an, un scop susținut de întreaga coaliție. România e într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE din care am îndeplinit condiționările a 23 de comitete.
  • Am semnat cu dl secretar general acordul între Guvernul României și OCDE privind facilitățile acordate organizației. Mulțumesc celor implicați.

