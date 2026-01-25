Guvernul României continuă să acorde sprijin pentru consumatorii vulnerabili, menținând ajutorul la energie și introducând noi vouchere pentru facturile la gaze naturale. Măsurile vizează sezonul rece, pentru a preveni facturi foarte mari.

Ce ajutor primesc românii vulnerabili pentru energie și gaze

, Bogdan Ivan, a anunțat că românii vulnerabili vor beneficia în continuare de un ajutor de 50 de lei lunar pentru energia electrică, sumă dedusă direct din factură de către furnizori. În plus, va fi introdus un voucher de 100 de lei pentru gazele naturale, acordat pentru o perioadă de șase luni, între octombrie și martie, pentru a sprijini familiile afectate de facturile mari în sezonul rece.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de șase luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a declarat Bogdan Ivan, potrivit Libertatea.

Voucherul pentru va fi acordat la cerere consumatorilor cu facturi crescute și va avea valabilitate limitată la jumătate de an, pentru a se concentra pe perioada cu consum maxim de energie.

Ce se întâmplă cu plafonarea prețului la gaze naturale

Plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată gradual de la 31 martie 2026. Ministrul Bogdan Ivan a precizat că măsura nu va duce la creșteri bruște, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, și că autoritățile au pregătit scenarii alternative pentru a proteja consumatorii.

„Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mare decât prețul plafonat, oferte la același preț ca prețul plafonat sau chiar mai jos pentru că am reglat prețurile din timp. M-am pregătit și cu varianta B, cea care din condiții internaționale, bombardează rușii prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, probleme de interconectare, să calculez cum timp de un an voi elimina treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă creșterea dramatică sau dublarea facturilor. La gaze nu o să fie același scenariu negru cum a fost la energie, pentru că m-am ocupat”, a explicat oficialul.

După la energie electrică pe 1 iulie 2025, facturile au înregistrat creșteri semnificative, între 34% și 50%, variind în funcție de furnizor și de zona de distribuție. Măsurile recente urmăresc evitarea unei situații similare pentru gazele naturale și sprijinirea românilor vulnerabili în perioada iernii.