Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)

Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)

Adrian A
26 ian. 2026, 10:58
Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionari
  2. Ce ajutoare dă ministrul Muncii
  3. Ministrul Muncii, Florin Manole: Toate pensiile vor crește

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că a propus pentru buget un sprijin pentru pensionari în trei praguri în acest an. Ministrul spune că nu se poate ține cont de toate măsurile lui Bolojan, în condițiile în care inflația a ajuns la 10%, iar pensionarii nu mai au bani pentru nimic.

Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionari

„Am propus pentru bugetul pentru anul în curs un sprijin pentru pensionari în trei praguri. Pentru că avem pensionari sub 1.500 de lei, pensionari între 1.500 și 2.000 de lei, din punct de vedere al veniturilor, și pensionari între 2.000 și 3.000 de lei. Este mecanismul pe care l-am folosit ca guvern în 2023 șii este punctul de plecare în discuția pe acest subiect.

A spus și Sorin Grindeanu, am spus-o și eu, au spus-o și alți colegi că suntem după o perioadă în care inflația a mâncat mult din puterea de cumpărare a tuturor românilor, cu atât mai mult a pensionarilor cu venituri mici și nu se poate ca în anul acesta să nu avem nicio compensare, să nu avem niciun beneficiu în plus față de veniturile de anul trecut pentru acești oameni. Așadar, asta va fi propunerea cu care vom merge.”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la România TV.

Ce ajutoare dă ministrul Muncii

Concret, spune Florin Manole, ar fi vorba despre ajutoare pe care pensionarii să le primească de Paște și de Crăciun.

„Pot să spun că gândirea noastră este să mergem tot pe două tranșe, Paște și Crăciun. Despre cuantumuri, n-aș vrea să mă hazardez pentru că nu vreau să fac promisiuni și nu vreau să vând iluzii deșarte. Dar spun că plecăm de la premisele anului 2023. Plecăm de acolo.

Cei care au avut atunci până în 1500 de lei, au primit 1000 de lei în două tranșe egale, 500 și 500. Cei care au avut atunci sub 2.000 de lei, între 1.500 și 2.000 au primit, dacă nu mă înșel, 800 de lei tot în două tranșe egale și ceilalți până la 3.600 de lei, în două tranșe de câte 300. Dar repet, nu este o decizie luată în coaliție, este doar o propunere.

Este o propunere pentru care am făcut și impactul bugetar, deci avem temele făcute, ca să zic așa. Vom insista cu acest proiect, vedem în ce măsură vom avea succes, dar eu sunt foarte optimist”, spune ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Florin Manole: Toate pensiile vor crește

Întrebat despre posibilitatea indexării pensiilor, Florin Manole a explicat că măsurile de înghețare vor fi valabile până la sfârșitul anului 2026. În 2027 nu se mai aplică nicio măsură de înghețare a veniturilor.

„Măsurile de înghețare, ca să le numim așa, sunt până la sfârșitul anului 2026, așadar în 2027 nu. Însă eu cred că nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să se continue.

Deja, presiunea socială, presiunea pe bugetele familiilor din această țară, creșterile de impozite locale, de exemplu, toate acestea se simt și atârnă foarte greu în buzunarul oamenilor și este nedrept. Motiv pentru care în 2027 este imposibil să nu se indexeze pensiile.

Nu văd cum ar putea argumenta cineva în condițiile în care deficitul va scădea până atunci și vom face tot ce putem ca să scădem cheltuielile statului cu birocrația, cu propriul aparat. Nu cred că trebuie să continuăm cu această povară pe umerii oamenilor”, explică ministrul Muncii, Florin Manole.

