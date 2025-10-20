B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor

Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor

Adrian Teampău
20 oct. 2025, 20:28
Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Berea, băutura preferată a românilor
  2. ANAF a încasat 3 miliarde de euro de la berari
  3. Berea a dus la crearea a 60.000 de locuri de muncă

Berea este băutura alcoolică preferată a românilor, reprezentând 73% din consumul total. Datele au fost colectate la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Berea, băutura preferată a românilor

George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, a transmis că informațiile privind consumul. Potrivit spuselor sale, berea reprezintă 73% din totalul consumului de băuturi alcoolice din România. El a precizat că trendul este descrescător faţă de 2020, când consumul ajungea la 75%.

Chiar și așa reprezentantul ANAF și-a exprimat speranța ca situația să nu se schimbe prea mult. Din datele ANAF, acest sector a adus venituri la buget de 785 de milioane de lei sub formă de accize. Valoarea reprezintă aproximativ 40% din totalul accizelor colectate de stat anul trecut.

„Raportat la consumul de băuturi alcoolice din România, berea reprezintă un grad de 73% din acest consum. Este un trend descendent raportat la 2020, când era undeva la 75%. Sperăm să se menţină la un nivel ridicat întrucât, din datele pe care le deţinem, în 2024 acest sector a adus ca venituri la bugetul statului din accize undeva la 785 milioane de lei, ceea ce reprezintă la nivel general de accize la buget undeva în jur de 40%”, a spus Dumitrache.

Oficialul ANAF a vorbit pe acest subiect în cadrul conferinței „20 de fapte ale berii”. Cu acest prilej, George Dumitrache a evidențiat parteneriatul Asociaţiei Producătorilor de Bere cu ANAF.

ANAF a încasat 3 miliarde de euro de la berari

George Dumitrache a mai arătat că, în ultima perioadă, la bugetul de stat au fost încasate peste 3 miliarde de euro contribuţii din sectorul producţiei de bere. El a comparat încasările cu sumele necesare pentru construcția a 300 de kilometri de autostradă sau cu digitalizarea a peste 2.500 de unităţi de învăţământ.

„Din punctul de vedere al ANAF, această industrie nu reprezintă doar cifre – taxe, accize etc. – reprezintă o conformare voluntară drept exemplu şi reprezintă un parteneriat cu ANAF în ceea ce priveşte acest sector al producţiei. Se ştie foarte bine că lanţul de producţie al berii este în întregime fiscalizat, iar din punctul nostru de vedere, al Direcţiei Generale Antifraudă, în controalele noastre nu am identificat elemente de evaziune care să ducă la ideea că acest sector este supus unui risc fiscal”, a spus Dumitrache.

Potrivit spuselor sale, Fiscul și producătorii de bere vor susține implementarea unor reglementări care să ușureze activitatea economică.

„Suntem în continuare un partener al acestei asociaţii şi suntem alături de producătorii de bere în susţinerea implementării modificărilor pe care dumnealor le consideră optime pentru a le uşura activitatea economică şi pentru a obţine o bere cât mai reuşită”, a adăugat George Dumitrache.

Berea a dus la crearea a 60.000 de locuri de muncă

Sectorul berii din România susţine direct şi indirect peste 60.000 de locuri de muncă. La finalul anului 2024, în România existau 89 de fabrici de bere şi microberării şi 85 de producători de bere. Numărul este mai mic față de anul trecut.

După trei ani de scăderi succesive, piaţa berii s-a stabilizat, în 2024, la 15 milioane de hectolitri. Datele au fost furnizate de organizația Berarii României. Acestea reprezintă 90% din piaţa locală de profil.

Tags:
Citește și...
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
Economic
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Economic
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Economic
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra
Economic
Carrefour a intrat în parteneriat cu Trendyol. Ce putem cumpăra
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Economic
Piața muncii s-a contractat semnificativ. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”. Domeniul cu cele mai multe posturi disponibile
Românii aleg livrările în locul restaurantelor. Comanda online devine noul obicei al marilor orașe
Economic
Românii aleg livrările în locul restaurantelor. Comanda online devine noul obicei al marilor orașe
Guvernul oferă ajutoare de urgență angajaților de la Salina Praid. Cum vor fi sprijinite familiile rămase fără venituri
Economic
Guvernul oferă ajutoare de urgență angajaților de la Salina Praid. Cum vor fi sprijinite familiile rămase fără venituri
Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase
Economic
Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase
Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru
Economic
Cum a încurcat șeful ANAF borcanele. Analiza lui Caramitru
Dulceața și gemul bunicilor dau deficitul peste cap. ANAF, încurcat de bunicuțe
Economic
Dulceața și gemul bunicilor dau deficitul peste cap. ANAF, încurcat de bunicuțe
Ultima oră
21:00 - Fată de 9 ani din București, dată dispărută. A fost emis un mesaj RO-Alert
20:59 - Reacția lui Ilie Bolojan la decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Premierul nu-și mai dă demisia
20:56 - Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
20:53 - Reacția lui CTP, după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR: „Cei care sunt batjocoriți sunt cetățenii acestei țări. Ilie Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. E om care își respectă cuvântul dat” (VIDEO)
20:29 - După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
19:59 - Ar trebui să demisioneze Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Ce-a spus Nicușor Dan: „Am vorbit cu premierul”
19:55 - 7 din 10 tineri români au încetat să-și caute jumătatea. De ce nu își mai dorește Generația Z o relație amoroasă
19:51 - Proiect de lege promovat în Senat. Parlamentarii au votat noi completări la Legea Anastasia
19:50 - Un pas major pentru victimele abuzurilor domestice. Legea inițiată de Alina Gorghiu a fost aprobată de Senat
19:34 - Dezvăluirile terifiante ale administratorului blocului care a explodat în Rahova. Ce-a făcut cel de la Distrigaz, care venise la fața locului: „S-a baricadat în mașină”