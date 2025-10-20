Berea este preferată a românilor, reprezentând 73% din consumul total. Datele au fost colectate la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Berea, băutura preferată a românilor

George Dumitrache, inspector general adjunct al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul , a transmis că informațiile privind consumul. Potrivit spuselor sale, berea reprezintă 73% din totalul consumului de băuturi alcoolice din România. El a precizat că trendul este descrescător faţă de 2020, când consumul ajungea la 75%.

Chiar și așa reprezentantul ANAF și-a exprimat speranța ca situația să nu se schimbe prea mult. Din datele ANAF, acest sector a adus de 785 de milioane de lei sub formă de accize. Valoarea reprezintă aproximativ 40% din totalul accizelor colectate de stat anul trecut.

„Raportat la consumul de băuturi alcoolice din România, berea reprezintă un grad de 73% din acest consum. Este un trend descendent raportat la 2020, când era undeva la 75%. Sperăm să se menţină la un nivel ridicat întrucât, din datele pe care le deţinem, în 2024 acest sector a adus ca venituri la bugetul statului din accize undeva la 785 milioane de lei, ceea ce reprezintă la nivel general de accize la buget undeva în jur de 40%”, a spus Dumitrache.

Oficialul ANAF a vorbit pe acest subiect în cadrul conferinței „20 de fapte ale berii”. Cu acest prilej, George Dumitrache a evidențiat parteneriatul Asociaţiei Producătorilor de Bere cu ANAF.

ANAF a încasat 3 miliarde de euro de la berari

George Dumitrache a mai arătat că, în ultima perioadă, la bugetul de stat au fost încasate peste 3 miliarde de euro contribuţii din sectorul producţiei de bere. El a comparat încasările cu sumele necesare pentru construcția a 300 de kilometri de autostradă sau cu digitalizarea a peste 2.500 de unităţi de învăţământ.

„Din punctul de vedere al ANAF, această industrie nu reprezintă doar cifre – taxe, accize etc. – reprezintă o conformare voluntară drept exemplu şi reprezintă un parteneriat cu ANAF în ceea ce priveşte acest sector al producţiei. Se ştie foarte bine că lanţul de producţie al berii este în întregime fiscalizat, iar din punctul nostru de vedere, al Direcţiei Generale Antifraudă, în controalele noastre nu am identificat elemente de evaziune care să ducă la ideea că acest sector este supus unui risc fiscal”, a spus Dumitrache.

Potrivit spuselor sale, Fiscul și producătorii de bere vor susține implementarea unor reglementări care să ușureze activitatea economică.

„Suntem în continuare un partener al acestei asociaţii şi suntem alături de producătorii de bere în susţinerea implementării modificărilor pe care dumnealor le consideră optime pentru a le uşura activitatea economică şi pentru a obţine o bere cât mai reuşită”, a adăugat George Dumitrache.

Berea a dus la crearea a 60.000 de locuri de muncă

Sectorul berii din România susţine direct şi indirect peste 60.000 de locuri de muncă. La finalul anului 2024, în România existau 89 de fabrici de bere şi microberării şi 85 de producători de bere. Numărul este mai mic față de anul trecut.

După trei ani de scăderi succesive, piaţa berii s-a stabilizat, în 2024, la 15 milioane de hectolitri. Datele au fost furnizate de organizația Berarii României. Acestea reprezintă 90% din piaţa locală de profil.