În zilele călduroase, parcă nimic nu răcorește corpul la fel ca o bere fără alcool. Însă, pentru șoferi singura variantă rămâne cea fără alcool, o băutură care pare să ascundă mai multe pericole pentru sănătate. Asta arată rezultatele unui studiu recent, în cadrul căruia au fost analizate etichetele mai multor tipuri de bere fără alcool.

Cuprins:

Ce ascunde berea fără alcool Câte grame de zahăr conțin cele mai populare beri fără alcool

Ce ascunde berea fără alcool

În cadrul unui studiu, au fost verificate a 32 de beri fără alcool, cu şi fără . Ceea ce s-a descoperit a ridicat adevărate semne de întrebare despre cât de în regulă este să consumăm această băutură.

Mai exact, cei care au realizat studiul au constatat că, în medie, 100 de ml de bere fără alcool conțin 16 grame de zahăr, 6 aditivi alimentari şi 44 de carorii, relatează .

Câte grame de zahăr conține o bere fără alcool

Așadar, nu s-ar putea spune că berea fără alcool este o alternativă mai sănătoasă a băuturii clasice și nici un produs recomandat pentru consum, în general.

Există, într-adevăr, şi beri care au un conţinut mai mic de zahăr sau mai puţine E-uri, dar cele mai multe au în compoziția lor pe puțin șase aditivi alimentari.

În ceea ce privește zahărul, astfel de băuturi fără alcool conțin între 8 şi 16 grame. Asta în cazul celor fără arome, pentru că cele cu diverse arome au un conținut mult mai mare de zahăr.