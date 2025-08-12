B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate

Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate

B1.ro
12 aug. 2025, 13:22
Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
Sursa Foto: Freepik.com

În zilele călduroase, parcă nimic nu răcorește corpul la fel ca o bere fără alcool. Însă, pentru șoferi singura variantă rămâne cea fără alcool, o băutură care pare să ascundă mai multe pericole pentru sănătate. Asta arată rezultatele unui studiu recent, în cadrul căruia au fost analizate etichetele mai multor tipuri de bere fără alcool.  

Cuprins:

  1. Ce ascunde berea fără alcool
  2. Câte grame de zahăr conțin cele mai populare beri fără alcool

Ce ascunde berea fără alcool

În cadrul unui studiu, au fost verificate etichetele a 32 de beri fără alcool, cu şi fără aromă. Ceea ce s-a descoperit a ridicat adevărate semne de întrebare despre cât de în regulă este să consumăm această băutură.

Mai exact, cei care au realizat studiul au constatat că, în medie, 100 de ml de bere fără alcool conțin 16 grame de zahăr, 6 aditivi alimentari şi 44 de carorii, relatează Observator News.

Câte grame de zahăr conține o bere fără alcool

Așadar, nu s-ar putea spune că berea fără alcool este o alternativă mai sănătoasă a băuturii clasice și nici un produs recomandat pentru consum, în general.

Există, într-adevăr, şi beri care au un conţinut mai mic de zahăr sau mai puţine E-uri, dar cele mai multe au în compoziția lor pe puțin șase aditivi alimentari.

În ceea ce privește zahărul, astfel de băuturi fără alcool conțin între 8 şi 16 grame. Asta în cazul celor fără arome, pentru că cele cu diverse arome au un conținut mult mai mare de zahăr.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
Eveniment
Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Eveniment
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
Eveniment
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Eveniment
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Eveniment
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Eveniment
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Eveniment
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Eveniment
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Eveniment
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Eveniment
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Ultima oră
14:44 - Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
14:34 - Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
14:33 - Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
14:28 - Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
14:26 - Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
14:04 - Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
13:55 - Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
13:54 - Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
13:30 - Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia
13:08 - BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre