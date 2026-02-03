B1 Inregistrari!
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA

Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 14:13
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce a declanșat prăbușirea a Bitcoin
  2. De ce a pierdut Bitcoin sprijinul investitorilor

Piețele crypto au primit o nouă lovitură. Bitcoin a coborât la cel mai redus nivel de după alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie 2024. Scăderea vine în contrast puternic cu optimismul de atunci. Acesta fusese alimentat de promisiunile lui Donald Trump, care se declara un „campion” al industriei crypto, potrivit Business Insider.

Ce a declanșat prăbușirea a Bitcoin

Bitcoin a intrat clar într-o piață „bear”, după un declin de până la 37% față de maximul atins în octombrie 2025. Acest recul este un semn clar că presiunea vânzătorilor s-a intensificat puternic. Luni, prețul celei mai mari criptomonede a coborât pentru scurt timp sub pragul psihologic de 75.000 de dolari. Marți a urmat o revenire timidă, până în zona de 78.100 de dolari.

În spatele acestui val de scăderi se află o schimbare abruptă de sentiment în tranzacțiile speculative bazate pe impuls. Mișcarea s-a resimțit mai ales pe aur și argint. Analiștii spun că vânzarea agresivă care a lovit metalele prețioase s-a propagat rapid și în piața crypto, amplificând panica.

Valul masiv de lichidări a atins un nou punct critic pe 30 ianuarie, când, potrivit Coinglass, au fost închise forțat poziții de aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Acest lucru a plasat ziua respectivă în top 10 cele mai mari astfel de episoade din istoria Bitcoin. Cu toate acestea, recordul absolut rămâne cel din 10 octombrie 2025, când piața a șters într-o singură sesiune poziții de 19,1 miliarde de dolari.

De ce a pierdut Bitcoin sprijinul investitorilor

Contextul economic tot mai tensionat i-a determinat pe investitori să se îndepărteze de activele riscante, iar Bitcoin a resimțit rapid acest viraj. În ultimele săptămâni, aurul și argintul au încetat să mai fie tratate ca plasamente de siguranță. În schimb, au ajuns să se comporte mai degrabă ca instrumente speculative, pe fondul pariurilor pe creșteri continue. Căderea bruscă a prețurilor metalelor prețioase de vineri a amplificat presiunea asupra criptomonedelor, însă nemulțumirea investitorilor în Bitcoin se construia de luni bune.

În 2024, Donald Trump vorbea despre transformarea SUA în „capitala mondială a criptomonedelor”. El promitea reguli favorabile pentru sector și chiar crearea unei rezerve strategice de bitcoin. Între timp, acel optimism s-a stins, iar piața a fost lovită de factori negativi precum războaiele comerciale, slăbiciunea pieței muncii din Statele Unite și blocajele guvernamentale.

