BNR a majorat dobânda-cheie la 2% pe an. Analist economic: „Urmează scumpirea semnificativă a creditelor” (VIDEO)

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

Ce spun economiștii despre decizia BNR

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat pentru B1 TV că urmează scumpirea creditelor în următoarea perioadă:

“Urmează scumpirea semnificativă a crediteror, pe care o anticipam încă de la sfârșitul anului trecut, pentru că pentru Banca Națională, creșterea ratei dobânzii reprezintă singurul instrument pe care îl are la dispoziție pentru a lupta cu acest iureș de inflație, de care nu mai scăpăm.

Scumpirea creditelor, din păcate, va continua. Decizia de astăzi este una destul de evazivă, ca să nu îi spun prea puțin îndrăzneață, față de ce fac băncile din alte țări. Banca Națională din Polonia deja a du dobânda cheie mai sus. Sperăm că la noi, autoritățile vor mai lua o astfel de decizie.

Pe de o parte este o veste bună că nu am crescut foarte mult dobânda cheie, pe de altă parte este o veste proastă pentru cei care au credite în moneda națională, dar și în euro, pentru că asta înseamnă costuri mai mari în fiecare lună cu creditele pe care le au”, a declarat Adrian Negrescu.

Ce a decis BNR

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022;

extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la 1,00 punct procentual, de la 0,75 puncte procentuale;

astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1,00 la sută pe an, se precizează într-un comunicat al BNR remis luni.