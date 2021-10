BNR a majorat rata de dobândă de la 1,25% la 1,5% în încercarea de a reduce inflaţia

Consiliul de administraţie al BNR a decis marți, în ziua în care Guvernul Cîțu a căzut în Parlament, să majoreze dobânda-cheie la 1,50%, de la 1,25%. Măsura a fost luată pentru a controla creșterea inflației.

BNR a mai decis şi majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an, de la 0,75 la sută pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021, scrie zf.ro.

Cea mai recentă decizie a boardului BNR privind dobânda a fost în ianuarie 2021, când dobânda-cheie a fost redusă surpinzător la 1,25%, aceasta fiind cea de-a patra reducere de dobândă de după declanşarea pandemiei COVID-19. Practic, de la debutul pandemiei de coronavirus banca centrală a înjumătăţit dobânda.

Economistul-şef al ING Bank susţine că nu a majorat încă prognoza de inflaţie pentru finalul anului, aşteptând datele pentru septembrie, dar devine destul de clar că întrebarea nu este dacă inflaţia va atinge 6% în acest an, ci mai degrabă dacă se va apropia de 7%.

„Chiar dacă motivele de bază nu s-au schimbat şi inflaţia este încă determinată în principal de factori care nu sunt sub controlul BNR, credem că banca centrală nu va rămâne pe margine şi va lăsa inflaţia să scadă singurăî”, este de părer economistul-şef al ING Bank.