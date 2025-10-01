B1 Inregistrari!
Ministrul Energiei a anunțat când vor scădea facturile / Ivan: Iau în calcul să blochez deconectarea la clienții vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile

Traian Avarvarei
01 oct. 2025, 23:53
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, noi declarații despre facturile mari la curent. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a anunțat când ar putea scădea facturile la curent. Ivan i-a îndemnat pe consumatorii care primesc facturi uriașe să-și schimbe furnizorul. Ministrul a mai afirmat că „ia în calcul” un proiect de lege care să blocheze deconectarea clienţilor vulnerabili ce nu-şi permit să plătească facturile, precum și un mecanism prin care oamenii cu venituri până în 3.000 de lei să aibă un preţ maxim de un leu per kilowat/oră.

Când ar putea scădea facturile la energie

Ministrul Bogdan Ivan a confirmat afirmațiile premierului Ilie Bolojan (PNL), conform căruia facturile la energie vor începe să scadă în a doua jumătate a anului viitor, odată cu inaugurarea unor noi capacități de producție.

„Da, în momentul în care deja intrăm cu noi capacități de producție – la Iernut, de exemplu, care este un proiect început acum 10 ani de zile. I-am chemat pe constructori, am văzut toate cifrele, am reziliat contractul cu ei, le execut scrisoarea de bună execuție a lucrării și, mai departe, trebuie subcontactat cu alte companii pentru a termina lucrarea până la finalul anului viitor.

În a doua jumătate a anului viitor, chiar finalul anului viitor, ar trebui să începem să producem mai multă energie. Atunci când vorbim despre Mintia, despre Ernut, despre noi capacități de producție, se va simți în facturile noastre, plus 2.200 de megawați capacitate de stocare”, a explicat ministrul Energiei, la Digi24.

Întrebat dacă oferă garanția că aceste proiecte vor fi finalizate, Bogdan Ivan a răspuns: „Scopul meu este unul foarte clar, prin orice metode legale, de a scădea prețul energiei și de a face, de a începe aceste proiecte care s-au lăsat așteptate zeci de ani”.

Ce pot face românii care primesc facturi prea mari la energie

„În momentul de față, sunt patru companii care furnizează energia electrică la sub un leu si 30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot sa se uite pe comparatorul de preturi. Pot, în mod gratuit, să se mute la un alt furnizor care să ofere un preț mai bun.

În momentul de față, separat, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile și, pe de altă parte (să institui) un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit (lunar) până în 2.500 – 3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowat-oră.

Sunt mecanisme în lucru în momentul de față și pe care vreau sa le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece aceasta perioadă dificilă”, a mai afirmat ministrul Energiei, pentru Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan a mai susținut că prețul la energie e o problemă de siguranță națională și că dacă nu se iau măsuri ca acesta să scadă, „românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte”.

„Pentru că, dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să plătească energie scumpa, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre.

E o problema de siguranță națională, în contextul în care, din tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea energiei este între 10 și 70 la sută”, a mai afirmat ministrul Bogdan Ivan.

