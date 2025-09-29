Ilie Bolojan a vorbit iar despre cheltuielile statului. Premierul a afirmat că nu mai e nevoie să fie crescute taxele, dar se impune în continuare să facem economii în instituții: „Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem”. Șeful Guvernului a spus și când e posibil să avem facturi mai mici la energia electrică.

Ce a spus Bolojan despre împrumuturi și reducerea cheltuielilor statului

„Pentru a ne putea menține într-un echilibru bugetar, pentru că această etapă este o etapă a , de a impune disciplina fiscală, de a face ordine în finanțele publice, de a ne încasa taxele care au fost stabilite, să creștem taxe, trebuie să ni le încasăm, dar ce trebuie avut în vedere este să scădem în continuare cheltuielile de funcționare ale statului, pentru că dacă nu vom scădea cheltuielile de funcționare, acestea ne vor ajunge din urmă”, a declarat premierul.

Bolojan a vorbit iar despre cheltuielile statului, punctând că dacă menținem această direcție de reducere, de la anul vom putea trece la următoarea etapă, cea de consolidare și de dezvoltare a țării.

Șeful Guvernului a repetat apoi că numai dobânzile de anul acesta ne costă 11 miliarde de euro – valoarea autostrăzii Moldovei – și că, indiferent ce guverne vor veni, dacă nu vor reduce cheltuielile statului, vor trebui să se împrumute tot mai mult, iar dobânzile vor fi tot mai mari. Asta înseamnă că banii de dezvoltare se vor duce strict în plata împrumuturilor.

„Trebuie să recunoaștem că e nevoie să ne scădem în continuare cheltuielile statului, pentru că încă există multe locuri în instituțiile publice unde personalul – că ne place, că nu ne place – este supradimensionat. Există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici și toate aceste locuri trebuie să fie inventariate și măsurile trebuie luate treptat, treptat. Dar măsurile de reducere de cheltuieli atunci când sunt luate, nu au efecte de pe o zi pe alta”, a insistat Bolojan, la

Ce a spus Bolojan despre prețurile la energia electrică

Ilie Bolojan a vorbit și despre , dând asigurări că „de anul viitor, din a doua jumătate, facturile ar trebui să scadă”.

Premierul a explicat faptul că în România avem un sistem energetic depășit pentru vremurile noastre, din cauza căruia „în orele de prânz avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care, practic, o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump pe care îl importăm, iar întotdeauna seara, importurile de energie sunt foarte scumpe”.

De asemenea, altă problemă este că am închis o parte din centrale care erau vechi, dar n-am pus nimic în loc.

Totuși, Ilie Bolojan a precizat la că, din a doua jumătate a anului viitor, facturile ar trebui să scadă pentru că vor intra în funcțiune unități de stocare a energiei, produsă de fotovoltaice.