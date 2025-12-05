Rafinăria Petrobrazi, deținută de OMV Petrom, funcționează la capacitate maximă după ce a fost reluată alimentarea cu apa necesară desfășurării producției.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, că menţinerea în funcţiune a rafinăriei de la Brazi a reprezentat „prioritatea absolută”. La acest moment Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom funcționează la capacitate maximă. Informația a fost confirmată de autoritățile județene din Prahova, într-un comunicat
„Prioritatea absolută a fost ca rafinăria să nu se oprească. Ar fi însemnat un risc major pentru stabilitatea energetică a ţării. (…) Situaţia se stabilizează, iar efectele în sectorul energetic au fost evitate”, a spus ministrul Energiei, citat în comunicatul CJ Prahova.
Instalațiile de la Brazi sunt conectate la sursa de apă alimentată din barajul Paltinu, unde au apărut probleme de turbiditate. Rafinăria OMV Petrom este cea mai mare din sud-estul Europei. Capacitatea de rafinare a acesteia asigură aproximativ 35% din necesarul naţional de carburanţi. Conform sursei citate, menţinerea operaţiunilor este esenţială
„Rafinăria funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Judeţean Prahova.
Rafinăria Petrobrazi este alimentată, la acest moment, cu apă din alte surse. Aici a fost creat un bypass pentru ca alimentarea cu apă să nu fie întreruptă. Unitatea de rafinare este considerată de importanţă strategică.
În acest context, vineri dimineaţă a fost pusă în funcţiune, parţial şi centrala electrică de la Brazi. Această unitate de producere a energiei electrice aparține OMV Petrom. Centrala a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.
O primă turbină pe gaz a fost repornită la ora 7, fiind integrată în sistemul energetic naţional la ora 11:30.
„Debitul de apă necesar proceselor industriale creşte constant, iar echipele tehnice estimează că, în scurt timp, va putea fi repornită şi cea de-a doua turbină”, precizează CJ Prahova.