B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată

Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 16:23
Rafinăria Brazi funcționează la capacitate maximă. Alimentarea cu apă a fost reluată
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Rafinăria Petrobrazi nu mai are probleme
  2. Centrala electrică a fost repusă în funcțiune

Rafinăria Petrobrazi, deținută de OMV Petrom, funcționează la capacitate maximă după ce a fost reluată alimentarea cu apa necesară desfășurării producției.

Rafinăria Petrobrazi nu mai are probleme

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, că menţinerea în funcţiune a rafinăriei de la Brazi a reprezentat „prioritatea absolută”. La acest moment Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom funcționează la capacitate maximă. Informația a fost confirmată de autoritățile județene din Prahova, într-un comunicat

„Prioritatea absolută a fost ca rafinăria să nu se oprească. Ar fi însemnat un risc major pentru stabilitatea energetică a ţării. (…) Situaţia se stabilizează, iar efectele în sectorul energetic au fost evitate”, a spus ministrul Energiei, citat în comunicatul CJ Prahova.

Instalațiile de la Brazi sunt conectate la sursa de apă alimentată din barajul Paltinu, unde au apărut probleme de turbiditate. Rafinăria OMV Petrom este cea mai mare din sud-estul Europei. Capacitatea de rafinare a acesteia asigură aproximativ 35% din necesarul naţional de carburanţi. Conform sursei citate, menţinerea operaţiunilor este esenţială

„Rafinăria funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Judeţean Prahova.

Centrala electrică a fost repusă în funcțiune

Rafinăria Petrobrazi este alimentată, la acest moment, cu apă din alte surse. Aici a fost creat un bypass pentru ca alimentarea cu apă să nu fie întreruptă. Unitatea de rafinare este considerată de importanţă strategică.

În acest context, vineri dimineaţă a fost pusă în funcţiune, parţial şi centrala electrică de la Brazi. Această unitate de producere a energiei electrice aparține OMV Petrom. Centrala a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.

O primă turbină pe gaz a fost repornită la ora 7, fiind integrată în sistemul energetic naţional la ora 11:30.

„Debitul de apă necesar proceselor industriale creşte constant, iar echipele tehnice estimează că, în scurt timp, va putea fi repornită şi cea de-a doua turbină”, precizează CJ Prahova.

Tags:
Citește și...
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Economic
Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
Economic
Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Economic
INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Economic
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
Economic
Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Economic
MAI clarifică sumele record plătite sub formă de pensii în 2024. Cum s-a ajuns la suma de peste 9 miliarde de lei
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
Economic
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
Economic
Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
Economic
Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)
Economic
Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
18:52 - Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
18:30 - Nicușor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările care-i protejează pe cumpărătorii de locuințe
18:01 - Ciprian Ciucu: mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București
17:42 - Guvernul începe reforma companiilor de stat. Procesul începe cu 17 entități publice
17:18 - MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
17:14 - Cum să recunoști hernia inghinală și când e nevoie de operație?
17:08 - Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026, când plafonarea tarifelor la gaze va expira. Anunțul făcut de premierul Bolojan (VIDEO)
17:03 - Netflix dă lovitura în industria cinematografică. Achiziția care va schimba pe piața divertismentului
17:02 - Ce spune premierul despre moțiunea de cenzură. Se clatină încrederea lui Ilie Bolojan în PSD? (VIDEO)
16:39 - De ce ar trebui să se teamă mai mult românii, de un război cu Rusia sau de vulnerabilitățile miniștrilor din Guvern? Răspunsul oferit de Ilie Bolojan (VIDEO)