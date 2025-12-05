Rafinăria Petrobrazi, deținută de , funcționează la capacitate maximă după ce a fost reluată necesară desfășurării producției.

Rafinăria Petrobrazi nu mai are probleme

Ministrul Energiei, , a declarat vineri, că menţinerea în funcţiune a rafinăriei de la Brazi a reprezentat „prioritatea absolută”. La acest moment Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom funcționează la capacitate maximă. Informația a fost confirmată de autoritățile județene din Prahova, într-un comunicat

„Prioritatea absolută a fost ca rafinăria să nu se oprească. Ar fi însemnat un risc major pentru stabilitatea energetică a ţării. (…) Situaţia se stabilizează, iar efectele în sectorul energetic au fost evitate”, a spus ministrul Energiei, citat în comunicatul CJ Prahova.

Instalațiile de la Brazi sunt conectate la sursa de apă alimentată din barajul Paltinu, unde au apărut probleme de turbiditate. Rafinăria OMV Petrom este cea mai mare din sud-estul Europei. Capacitatea de rafinare a acesteia asigură aproximativ 35% din necesarul naţional de carburanţi. Conform sursei citate, menţinerea operaţiunilor este esenţială

„Rafinăria funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Judeţean Prahova.

Centrala electrică a fost repusă în funcțiune

Rafinăria Petrobrazi este alimentată, la acest moment, cu apă din alte surse. Aici a fost creat un bypass pentru ca alimentarea cu apă să nu fie întreruptă. Unitatea de rafinare este considerată de importanţă strategică.

În acest context, vineri dimineaţă a fost pusă în funcţiune, parţial şi de la Brazi. Această unitate de producere a energiei electrice aparține OMV Petrom. Centrala a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.

O primă turbină pe gaz a fost repornită la ora 7, fiind integrată în sistemul energetic naţional la ora 11:30.