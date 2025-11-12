B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 19:18
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este riscant să plătești cumpărăturile zilnice cu cardul de credit
  2. Cum te poate ajuta plata în numerar să îți protejezi bugetul

Cardul de credit a devenit alegerea preferată a multor români pentru cumpărăturile zilnice. Experții atrag însă atenția că această obișnuință aparent inofensivă poate ascunde o capcană financiară ce afectează bugetul familiei.

De ce este riscant să plătești cumpărăturile zilnice cu cardul de credit

Cardul de credit a devenit pentru mulți români soluția preferată atunci când merg la supermarket sau fac plăți curente. La prima vedere, pare o metodă comodă, sigură și ușor de folosit în orice situație de zi cu zi. Totuși, experții atrag atenția că această obișnuință aparent inofensivă ascunde riscuri financiare semnificative.

Odată cu scumpirea alimentelor și a produselor de bază, salariile par insuficiente pentru cheltuielile lunare. Tot mai multe persoane folosesc cardul de credit pentru a acoperi lipsurile, fără să conștientizeze consecințele reale.

O simplă sesiune de cumpărături de 200–250 de lei poate părea neînsemnată, dar se adună surprinzător de repede. Lună de lună, sumele neplătite atrag dobânzi și comisioane care apasă tot mai greu pe bugetul familiei.

Cum te poate ajuta plata în numerar să îți protejezi bugetul

Specialiștii spun că folosirea zilnică a cardului de credit te face să pierzi contactul cu valoarea reală a banilor. Este mai simplu să treci cardul prin POS decât să scoți bani fizic din portofel pentru fiecare cumpărătură. Plata în numerar te obligă să conștientizezi cheltuielile și să te oprești înainte de a depăși bugetul planificat.

Experții recomandă renunțarea la reflexul de a scoate cardul la supermarket și înlocuirea lui cu o listă realistă. Planificarea meselor și evitarea cumpărăturilor impulsive reduc risipa și previn dependența de creditul lunar.

Cardul de credit ar trebui folosit doar pentru achiziții mari, precum electrocasnice, laptopuri sau piese de mobilier. Pentru cheltuielile zilnice, numerarul rămâne cea mai sigură metodă de a menține controlul asupra bugetului personal.

