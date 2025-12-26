Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?

Economia globală va trece printr-o reașezare în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China în continuare pe primele două poziții și India urcând pe locul al treilea în topul celor mai puternice țări. Potrivit previziunilor, China se va apropia vertiginos de Statele Unite, însă nu va reuși să depășească economia SUA.

Cum se schimbă clasamentul celor mai puternice țări

Potrivit proiecțiilor CEBR, un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la un produs intern brut de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei SUA. Și vor mai trece încă cinci anu după 2040 pentru ca Beijingul să depășească Washingtonul.

„Proiecțiile noastre pe termen lung indică faptul că se așteaptă ca China să depășească SUA ca cea mai mare economie a lumii până în 2045, mai devreme decât se preconiza anul trecut, determinată în principal de retrogradarea perspectivelor pe termen lung ale SUA, mai degrabă decât de o îmbunătățire structurală semnificativă a performanței Chinei.”, arată raportul .

India intră în top 3

India ar urma să devină, pentru prima dată, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.

Germania ar urma să coboare pe locul al patrulea, în timp ce Japonia este estimată să coboare pe poziția a șasea în clasamentul global. În acest context, Marea Britanie este prognozată să depășească Japonia și să revină în top cinci economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.

„India rămâne pe drumul cel bun pentru a-și consolida poziția de putere economică globală. În 2026, se preconizează că va depăși Japonia și va deveni a patra cea mai mare economie a lumii. În 2028, se așteaptă să depășească pragul de 5 trilioane de dolari și, până în 2029, să depășească Germania, asigurându-și locul ca a treia cea mai mare economie a lumii.

Continuăm să preconizăm că India va ajunge la 10 trilioane de dolari până în 2036 și va deveni cea mai mare economie a lumii până la sfârșitul secolului.”, mai arată specialiștii de la CEBR.

Rusia iese din top 10 al celor mai puternice țări

Conform raportului, se estimează ca Rusia să iasă din top 10 al celor mai mari economii ale lumii până în 2040, coborând de pe locul opt, ocupat în 2025, până pe poziția a 16-a.

Indonezia, care are a patra cea mai mare populație din lume, este prognozată să intre în top zece globale până la începutul următorului deceniu.

Cum ar arăta clasamentul în 2040

Statele Unite ale Americii

China

India

Germania

Marea Britanie

Japonia

Franța

Indonezia

Brazilia

Canada