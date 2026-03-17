Benzina și motorina au continuat să scumpească, marți, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Cât costă benzina și motorina azi, 17 martie

Motorina e mai scumpă cu 15 – 22 de bani pe litru, iar benzina cu peste 10 bani pe litru.

Astfel, motorina standard e 9,10 – 9,11 lei pe litru la Petrom, 9,21 lei la Rompetrol și 9,24 lei la OMV, iar motorina premium e 9,52 pe litru la stațiile Petrom, 9,76 lei la Rompetrol și 9,80 lei la OMV, potrivit Monitorului Prețurilor.

Benzina standard e 8,59 lei pe litru la Petrom și 8,72 de lei la OMV, iar cea premium e între 9,16 lei, la Petrom, și 9,47 lei, la Rompetrol.

Ce măsuri analizează Guvernul pentru atenuarea creșterilor la pompă

Ministerul Energiei propune declararea și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere.

Ministerul mai propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori, iar pentru agricultori scutirea integrală de la plata accizei.

O altă măsură luată în calcul e repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-rusească.

Toate acestea sunt discutate în coaliția de guvernare.