Cât te costă să angajezi o bonă în Bucureşti şi alte oraşe, în 2023

Meseria de bonă nu era foarte căutată în trecut. Și asta deoarece banii oferiți pentru această meserie nu erau prea mulți. Lucrurile s-au schimbat însă, iar salariul unei bone poate depăși 5.000 de lei, dacă aceasta are experiență și mai este și calificată.

Cât costă o bonă în Bucureşti şi în alte oraşe, în 2023

Bonele au devenit tot mai întâlnite în casele românilor în ultimii ani. Majoritatea familiilor au nevoie uneori de ajutor cu copiii și nu dispun de bunici sau alte rude care i-ar putea ajuta.

Salariul unei în România este de aproximativ 3.460 de lei, scrie . Salariul diferă și în funcție de experienţă şi cerințe. În general, bonele sunt de două feluri: interne sau externe. Iar la calcularea salariilor se mai ține cont de câțiva factori, printre care și intervalul orar, care poate fi full – time sau part – time.

Spre exemplu, potrivit unui un anunț postat pe portalul , salariul oferit unei bone, pentru program part-time – București, sector 3, Dristor este de 1500 – 1800 lei, negociabil în funcție de experiență.

În timp ce pe pagina , tariful unei bone porneşte de la 20 lei şi poate ajunge până la 40 de lei pe oră.

Despre bonele filipineze

Numărul bonelor din Filipine care lucrează în România creşte de la an la an. Acestea sunt la mare căutare printre părinţii români, care spun că le preferă şi pentru că sunt răbdătoare şi blânde. În plus, vorbesc cursiv limba engleză.

Potrivit , cele mai multe bone lucrează în Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj şi Constanţa. O bonă filipineză are asigurată în România cazarea, masa, iar salariul porneşte de la 500 de euro. Acasă ele ar câştiga aproximativ 200-250 de euro pe lună.