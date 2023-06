Cum se descurcă fiica cea mică a lui Adrian Minune în rolul de mămică: „Fata mea are deja 4 bone”

Fiica cea mică a lui Adrian Minune a devenit mamă pentru prima dată și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Adriana Simionescu minunate pe care a numit-o Noa Zenayda.

Adriana Simionescu, primele zile de mămică

Aceasta a născut o fetiță perfect sănătoasă la un spital privat din Capitală, Adrian Minune devenind bunic pentru a doua oară.

De curând, proaspăta mămică a dezvăluit că tatăl ei este extrem de emoționat și plânge de fiecare dată când o vede nepoțica.

„Sora mea a fost mai emoționată ca mine, pentru că ea știa deja ce urmează să se întâmple. Mi-a zis doar să fiu foarte curajoasă și să stau liniștită că totul o să fie foarte bine.

Tata plânge și acum, de fiecare dată când o vede îi tresare inima. Cel mai frumos cadou este faptul că ei sunt tot timpul lângă mine”, a mărturisit acesta, potrivit .

Se pare că nașa micuței Noa Zenayda va fi nimeni alta decât mătușa Karmen. „Nașii de botez sunt sora mea și Bobo”, a mai specificat Adriana Simionescu.

Mai mult decât atât, fata lui Adrian Minune a mai precizat că fetița sa are deja patru bone.

„Vreau să vă zic că fata mea are deja 4 bone. Eu sunt foarte bine! M-am simțit foarte bine la spitalul unde am născut. Eu am plâns mult de fericire, e totul nou pentru mine, nu știu mai nimic”, a spus Adriana Simionescu.