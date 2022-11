Cât vor plăti românii pentru facturile la energie electrică. Au fost stabilite plafoanele de preț, iar mecanismul de reglementare este valabil până în 31 martie 2025 (VIDEO)

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de urgență prin care asigură mecanismele de achiziție pentru energie, iar odată cu actul normativ și cu modificările subsecvente în Parlament se va stabili un preț final de 1,3 lei/kWh pentru marii consumatori și pentru un consum casnic care depășește pragul de 255 de kW.

„Diferit față de prevederile anterioare, cei care consumă peste 255 de kW vor plăti primii 255 de kW la valoarea de 0,8 lei. Ca atare, în acest moment, prin această ordonanță, așa cum spuneam, vom asigura cadrul mecanismului de achiziție a energiei pentru a putea, încă o dată, să ne protejăm populația și să ne asigurăm competitivitatea produselor românești”, explica premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

Ulterior ședinței, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, au sugerat că plafonul de 1,3 va fi introdus prin legea de adoptare a Ordonanței 119, care și care stabilește categoriile de consumatori pentru plafonare și compensare.

Cât vom plăti pentru facturile la energie electrică

Potrivit Guvernului, odată cu noile măsuri în domeniul energiei, prețul la energie electrică va fi menținut la următoarele niveluri:

0,68 lei/kWh pentru consumatorii casnici care consumă până în 100 de kW;

0,80 lei pentru consumatorii casnici care consumă între 100 și 255 de kW;

1 leu pentru IMM-uri;

1,3 lei pentru marii consumatori;

1,3 lei pentru consumatorii casnici care consumă peste 255 de kW (primii 255 de kW se plătesc tot la valoarea de 0,8 lei).

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că „nu se modifică principiile Ordonanței 119, doar că prețul de piață se înlocuiește cu acel 1,3”. La rândul său, secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, a precizat că este vorba despre „ , sunt prețuri cu TVA”.

„Perioada de aplicare a acestei ordonanțe, așa cum este textul ordonanței, este până în 31 martie 2025. Așa cum la fiecare ordonanță am zis că vom face evaluări periodice, și la această ordonanță vom face evaluări periodice și, dacă va fi cazul, vom face ajustări, cum am și făcut pe toată perioada acestui an 2022”, a adăugat Virgil Popescu.