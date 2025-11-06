Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs

Ilie Bolojan a taxat tot ce a prins pe motiv că trebuie acoperit deficitul. Și a dat și în mamele care sunt în concediu maternal. Măsura a adus o sumă ridicolă la buget.

Cât s-a strâns de la mamele aflate în concediu maternal

Una dintre măsurile adoptate de către Guvernul Bolojan în încercarea de a acoperi gaura din buget a fost obligarea mamelor aflate în concediu maternal la plata CASS-ului. Măsura a fost criticată la unison, ba chiar PSD are un proiect de lege în Parlament prin care vrea să anuleze noua taxă. Dar Ilie Bolojan a fost încăpățânat. Ca de obicei.

Și a reușit performanța să strângă de la mamele aflate în concediu maternal 154.000 de lei în luna septembrie. Practic, mamele au acoperit prin plata CASS, 0,0025% din bugetul asigurărilor de sănătate, după cum arată calculele făcute de jurnaliștii de la Fanatik.

Sume infime și de la asistații social

Și nu doar mamele au fost taxate. După cum bine știm, beneficiarii de ajutoare sociale au fost și ei puși să plătească. Și aici suma strânsă de guvern e de tot râsul. C spune că a luat în septembrie de la asistații social fix 79.000 de lei.

PSD vrea să anuleze CASS-ul pentru mamele aflate în concediu maternal

PSD a depus două prin care vrea să reintroducă excepțiile de la plata CASS-ului atât pentru mămicile aflate în concediu de creștere a copilului, dar și pentru veterani, invalizi, văduve de război sau personalul monahal.

De altfel, a ieșit un adevărat scandal între PNL și PSD, după ce Bolojan a anunțat măsura. PSD susține că premierul a făcut de capul lui și că nu a cerut părera social-democraților. În schimb, liberalii susțin că măsura a fost adoptată cu acceptul PSD.