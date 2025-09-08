Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat, luni, că partidul a depus două proiecte de lege „reparatorii”, menite să corecteze de pachetul 1 de măsuri fiscale. Proiectele prevăd eliminarea CASS (contribuția la sănătate) pentru persoanele aflate în concediu de creștere a copilului, pentru veteranii și văduvele de război.

Cuprins

De ce e nevoie de aceste proiecte de lege

Ce prevăd proiectele de lege înaintate de PSD

De ce e nevoie de aceste proiecte de lege

„Sunt două proiecte de legi la care colegii mei au lucrat. Pentru noi, toate aceste lucruri, fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta, aceste lucruri sunt importante. (…) Nefiind adoptate și acceptate de restul colegilor, noi înțelegem să nu renunțăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce prevăd proiectele de lege înaintate de PSD

Primul proiect a fost prezentat de senatoarea PSD Victoria Stoiciu și vizează eliminarea aflate în concediu de creștere a copilului: „Considerăm că e o măsură necesară și o reparare a unei nedreptăți care s-a făcut femeilor, în condițiile în care vorbim despre persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate economică și a stării de sănătate și în condițiile în care România se confruntă cu mare problemă de natalitate. (…) 30% din mamele aflate în concediu de creștere a copilului au indemnizație de maxim în jur de 1.600 de lei. E o sumă foarte mică, din care știu că dl Bolojan a spus că e puțin 10% – 160 de lei. E puțin dacă ai un salariu de 5.000 – 6.000 de lei. Dacă ai 1.600 de lei, 160 de lei e foarte mult”.

Al doilea proiect, anunțat de deputatul PSD Marius Budăi, prevede eliminarea CASS pentru veteranii și văduvele de război: „Nouă ni se pare nedrept ca 418 oameni, 411 veterani de război și 7 văduve de război, să mai plătească această contribuție. Este o corectare a unei nedreptăți făcute în Pachetul 1 și 2”.

„Avem un proiect și pentru pachetul 3, nu o să-l depunem azi, legat de persoanele cu dizabilități care trebuie să plătească impozit pentru mașină, casă sau teren. Ei și așa au necazul unei dizabilități, depind poate de o mașină”, a mai precizat Budăi.