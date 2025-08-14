B1 Inregistrari!
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei

14 aug. 2025, 14:01
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Sursa foto: CCIR

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice. Discursul oficial, axat exclusiv pe creșteri de taxe și impozite, riscă să instaleze la nivel public percepția unei iminente recesiuni economice.

Un astfel de pachet de măsuri ar putea include, între altele: măsuri de atragere a unor investiții străine de valoare mare, măsuri de prioritizare a proiectelor cu fonduri europene generatoare de locuri de muncă și profit, scheme noi de sprijin pentru IMM-urile dinamice, care au înregistrat profit în ultimii 5 ani, măsuri efective de urgentare a aprobărilor și avizelor necesare (urbanism, mediu, ISC, ISU, racordări la utilități etc.) pentru toate tipurile de investiții, atât pentru cele asumate de firme, cât și pentru cele personale. Întârzierea acestor avize pentru firme și contribuabili la nivel național reprezintă o frână importantă în activitatea economică, într-un moment sensibil pentru România.

Camera de Comerț și Industrie a României sprijină asumarea de către Guvernul României a unor reforme structurale, între care și reducerea cheltuielilor bugetare. Apreciem însă că măsurile de până acum sunt insuficiente pentru o reducere consistentă a deficitului.

Considerăm că este nevoie de măsuri mult mai hotărâte, care să țintească cheltuielile bugetare nesustenabile. Avertizăm că eventuala adoptare de noi măsuri de creștere a poverii fiscale asupra companiilor va determina închiderea a mii de firme la nivel național.

În tot acest context, mediul de afaceri din România consideră necesar un pachet amplu de stimulare a activităților economice, pentru a preveni instalarea recesiunii în economia reală.

