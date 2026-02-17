Ce decizii a luat Banca Națională a României

În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. În același timp, banca centrală a păstrat neschimbată dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard), la 7,50% pe an. De asemenea, dobânda la facilitatea de depozit a rămas la nivelul de 5,50% pe an. Nici nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit nu au fost modificate.

BNR subliniază că urmărește cu atenție evoluțiile economice interne și internaționale. Instituția este pregătită să intervină, dacă va fi necesar, pentru a menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, se arată în comunicatul .