Conform raportului aprobat de Consiliul de Administrație, inflația va continua să scadă lent în primul trimestru al anului 2026. Ulterior, în trimestrul al doilea, este anticipată o nouă creștere a inflației. După acest avans, este estimată o corecție descendentă accentuată în trimestrul al treilea.
Ce decizii a luat Banca Națională a României
În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. În același timp, banca centrală a păstrat neschimbată dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard), la 7,50% pe an. De asemenea, dobânda la facilitatea de depozit a rămas la nivelul de 5,50% pe an. Nici nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit nu au fost modificate.
BNR subliniază că urmărește cu atenție evoluțiile economice interne și internaționale. Instituția este pregătită să intervină, dacă va fi necesar, pentru a menține stabilitatea prețurilor pe termen mediu.
„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într‑o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse”, se arată în comunicatul BNR.
Cum va evolua inflația în următoarea perioadă
Raportul aprobat de Banca Națională a României indică o continuare a scăderii lente a inflației în primul trimestru din 2026. Această tendință va fi întreruptă temporar în trimestrul al doilea, când rata anuală a inflației este estimată să crească din nou. Evoluția va fi determinată de mai mulți factori, printre care efectele de bază și scumpirea unor mărfuri. Un alt element important este eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază. În plus, își vor face simțite efectele și măsurile anterioare, precum expirarea plafonării prețurilor la energie electrică, dar și majorarea TVA și a accizelor.
Potrivit estimărilor, în trimestrul al treilea din 2026 va urma o scădere accentuată a inflației, odată cu disiparea acestor șocuri. După acest moment, inflația va intra pe un trend descendent gradual. Este așteptată să revină în intervalul țintit de BNR începând cu mijlocul anului 2027.