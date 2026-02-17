B1 Inregistrari!
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani

Adrian A
17 feb. 2026, 10:56
Surs[ foto> Facebook/Ciprian Ciucu

Peste 4.000 de locuințe care aparțin Primărie Capitalei sunt, în acest moment, închiriate la tarifele de acum 20 de ani. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor. Prețurile sunt acum de câteva zeci de lei pentru un apartament.

Câți bani vrea să strângă Ciucu din actualizarea chiriilor

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță actualizarea chiriilor pentru cele 4.050 de locuințe „convenabile”, astfel încât chiriașii să plătească un preț corect.

„O măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru “locuințele convenabile” pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI).
Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!
Să vă dau câteva exemple.
Acum, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru circa 35 mp. După actualizare va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.
Pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pt 56 mp. După actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.
Pentru o locuință cu trei camere chiria este 171 lei, pt. 70 mp. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C.
Să fie mai clar despre ce vorbim… acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat.”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.
500 de milioane de lei ar vrea să strângă Ciprian Ciucu din actualizarea chiriilor pentru cele 4.050 de locuințe închiriate acum la prețuri preferențiale.
„Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor.
Vorbim despre 4050 de astfel de locuințe.
Anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii circa 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări estimăm că AFI va încasa circa 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin!
Voi promova acest proiect pe ordinea de zi!”, mai transmite primarul Capitalei.
