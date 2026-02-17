Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)

Guvernul readuce în dezbatere publică reorganizarea administrativ-teritorială, pe fondul presiunilor bugetare și al dificultăților financiare cu care se confruntă sute de primării. O variantă analizată este reluarea proiectului din 2013, care prevedea împărțirea România în 8 regiuni administrative, în locul celor 41 de județe existente în prezent.

Cum ar arăta cele 8 regiuni

Potrivit proiectului discutat în timpul guvernării conduse de Victor Ponta, structura ar fi fost următoarea:

1. Regiunea București

Reședință: București

2. Regiunea Centru

Reședință: Alba Iulia

Județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

3. Regiunea Nord-Est

Reședință: Piatra Neamț

Județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

4. Regiunea Nord-Vest

Reședință: Cluj-Napoca

Județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj

5. Regiunea Vest

Reședință: Timișoara

Județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

6. Regiunea Sud-Vest

Reședință: Craiova

Județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj

7. Regiunea Sud

Reședință: Călărași

Județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

8. Regiunea Sud-Est

Reședință: Brăila

Județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Proiectul prevedea înființarea consiliilor regionale alese pentru patru ani, bugete multianuale proprii și agenții de dezvoltare regională. Scopul era reducerea birocrației și eficientizarea cheltuielilor publice, după acum arată jurnaliștii de la stiripesurse.ro, care au studiat proiectul vechi de peste un deceniu.

Contextul actual

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat recent că aproximativ un sfert dintre cele peste 3.200 de primării nu își pot acoperi salariile din venituri proprii. În paralel, mediul de afaceri a susținut în ultimii ani reducerea numărului de județe și comasarea comunelor mici, prin introducerea unor praguri minime de populație.

Se poate face împărțirea în 8 regiuni în 2026?

O reorganizare care ar desființa județele și le-ar înlocui cu regiuni necesită modificarea Constituției. Aceasta presupune:

vot calificat în Parlament,

organizarea unui referendum național.

Prin urmare, implementarea efectivă în 2026 ar fi dificilă, dar nu imposibilă, dacă ar exista consens politic larg și un calendar accelerat pentru revizuirea Constituției.

Mai realist, în 2026 ar putea începe:

restructurări administrative,

transferuri de competențe către actualele regiuni de dezvoltare (fără desființarea județelor).

O reformă completă în 8 regiuni într-un singur an ar fi improbabilă, însă demararea procesului legislativ și organizarea referendumului ar putea reprezenta primul pas concret.