Acasa » Economic » Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026

Iulia Petcu
17 feb. 2026, 14:47
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Piața imobiliară
Cuprins
  1. Cum a afectat creșterea TVA volumul tranzacțiilor
  2. Ce rol joacă investitorii români
  3. Care au fost segmentele și tranzacțiile dominante în 2025
  4. Cum s-a schimbat accesul la finanțare și contextul regional
  5. Ce perspective sunt conturate pentru 2026

Piața imobiliară din România a traversat în 2025 un an complicat, influențat de majorarea TVA, incertitudinile politice și ajustările de preț dintre vânzători și cumpărători. Datele din raportul anual al Colliers arată însă că, dincolo de scăderile de volum, structura pieței începe să se consolideze.

Cum a afectat creșterea TVA volumul tranzacțiilor

Valoarea totală a tranzacțiilor imobiliare a ajuns în 2025 la aproximativ 525 de milioane de euro, un nivel cu aproape 30% mai mic decât cel din 2024. Consultanții explică faptul că această scădere nu reflectă o retragere a investitorilor, ci mai ales amânarea unor tranzacții mari.

Creșterea TVA a avut un impact direct asupra ritmului deciziilor investiționale, mai ales în prima parte a anului, când presiunile asupra costurilor au devenit mai vizibile. În același timp, incertitudinile politice interne au amplificat prudența, determinând o abordare mai conservatoare din partea cumpărătorilor.

La nivel regional, anul 2025 a marcat tranziția de la o perioadă de așteptare la una de execuție efectivă. După doi ani dificili, investitorii au început să închidă tranzacții într-un ritm mai susținut, pe baze de evaluare considerate mai realiste.

Ce rol joacă investitorii români

Raportul arată că investitorii români au fost principala sursă de capital în 2025, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor. În ultimii zece ani, capitalul autohton a cumulat investiții de aproape 1,8 miliarde de euro, peste nivelul atins de capitalul sud-african sau austriac.

„Una dintre cele mai importante tendinţe de pe piaţa investiţiilor din România este rolul tot mai puternic al capitalului autohton, care a devenit un factor de stabilitate”, explică Ionuţ Mandanac, associate director| capital markets în cadrul Colliers. El subliniază că această evoluție indică maturizarea economiei locale și creșterea încrederii investitorilor români în propriile capacități.

În ultimul deceniu, capitalul local a ajuns la o pondere de aproximativ 20% din totalul investițiilor, depășind semnificativ investitorii din Marea Britanie, Cehia sau Austria. Această schimbare structurală este văzută drept o bază solidă pentru evoluții viitoare pozitive.

Care au fost segmentele și tranzacțiile dominante în 2025

Retailul a fost cel mai activ segment al pieței, generând aproximativ 38% din volumul total al tranzacțiilor. Cea mai mare tranzacție a anului a fost vânzarea unui portofoliu de parcuri comerciale de circa 32.000 de metri pătrați către fondul britanic M Core, pentru aproximativ 57 de milioane de euro.

Această achiziție, completată de alte tranzacții în Focșani și Suceava, a consolidat poziția M Core ca principal investitor al anului, cu aproape 29% din volumul total al pieței. Segmentul de retail a beneficiat de venituri relativ stabile și de interes constant din partea investitorilor.

Birourile au reprezentat aproximativ 31% din volumul total și au adus în prim-plan investitori noi, relatează stiripesurse.ro. Achiziția proiectului Equilibrium din București de către fondul maghiar Gránit Asset Management și cumpărarea clădirii Victoria Center de către Solida Capital sugerează o atractivitate în creștere a pieței locale.

Cum s-a schimbat accesul la finanțare și contextul regional

După doi ani de prudență accentuată, băncile au devenit mai deschise să finanțeze active imobiliare de calitate, susținute de fluxuri de venituri stabile. Spre finalul anului, sursele de finanțare s-au diversificat, reapărând interesul pentru instrumente de datorie garantate cu active imobiliare.

Această revenire a încrederii s-a reflectat și la nivel regional, unde cele șase piețe majore din Europa Centrală și de Est au atras investiții de 11,6 miliarde de euro. Volumul este cu 31% peste nivelul anului anterior și se apropie de valorile din perioada pre-pandemică.

Investitorii regionali au generat aproximativ 64% din totalul tranzacțiilor, în timp ce capitalul din vestul Europei a avut o pondere de 17%. În acest context, regiunea începe să fie percepută din nou ca un echilibru între randamente competitive și riscuri gestionabile.

Ce perspective sunt conturate pentru 2026

Pentru 2026, consultanții anticipează o creștere moderată a investițiilor, pe fondul stabilizării randamentelor și al revenirii treptate a lichidității. În România, anul începe cu tranzacții deja încheiate și cu un portofoliu consistent de acorduri aflate în diferite etape de negociere.

Un semnal pozitiv vine din zona macroeconomică, unde randamentele obligațiunilor suverane românești au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii aproape doi ani. Această evoluție indică o percepție mai bună asupra riscului asociat României și poate susține investițiile.

„Pentru 2026, anticipăm rezultate semnificativ mai bune pe piaţa tranzacţiilor imobiliare decât în ultimii doi ani”, afirmă Robert Miklo, partner | Head of Capital Markets la Colliers. El subliniază că stabilitatea politică și absența șocurilor externe majore vor fi decisive pentru o revenire sustenabilă.

