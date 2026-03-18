CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere

18 mart. 2026, 13:04
Sursa foto: CCIR

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Letonia (LCCI) au semnat, în data de 17 martie a.c., un Memorandum de Înțelegere, document care oficializează angajamentul celor două instituții de a dinamiza cooperarea economică bilaterală și de a promova oportunitățile de afaceri de pe piețele din România și Letonia.

„Cifrele vorbesc de la sine: schimburile comerciale bilaterale dintre România și Letonia au crescut de la 45,6 milioane de euro în 2017 la peste 200 de milioane de euro în primele unsprezece luni ale anului 2025 — o creștere de peste patru ori în mai puțin de un deceniu. Este un ritm remarcabil, dar și un semnal că potențialul real al acestui parteneriat rămâne, în mare parte, nevalorificat. Avem 299 de companii cu capital leton prezente în România, avem sectoare complementare — industria alimentară, lemnul, IT-ul, echipamentele — și avem acum și cadrul instituțional pentru a accelera lucrurile. Memorandumul semnat astăzi cu LCCI este tocmai instrumentul care lipsea pentru a transforma această statistică promițătoare într-un parteneriat economic de substanță.”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Ce a precizat președintele LCCI

„Suntem bucuroși să fim astăzi la București și să oficializăm o relație pe care o considerăm strategică pentru ambele comunități de afaceri. Camera noastră, care reunește aproximativ 8.000 de membri, companii directe și organizații patronale, generează anual circa 3 milioane de euro din cotizații și servicii și acoperă întreg teritoriul Letoniei prin cele patru camere regionale. Prin conferințele și seminariile pe care le organizăm, ne asigurăm că membrii noștri au acces constant la oportunități de afaceri și piețe de export. România este pe radarul nostru: cel puțin 50 de companii membre LCCI și-au exprimat deja interesul de a identifica parteneri români. Memorandumul semnat astăzi cu CCIR ne oferă cadrul instituțional de care aveam nevoie pentru a transforma acest interes în parteneriate concrete.”, a ținut să precizeze președintele LCCI, Aigars Rostovskis.

Citește și...
Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
Economic
Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
Procurorii europeni investighează modernizarea Gării de Nord. Licitații cu semnul întrebării. Un proiect de sute de milioane blocat înainte de start
Economic
Procurorii europeni investighează modernizarea Gării de Nord. Licitații cu semnul întrebării. Un proiect de sute de milioane blocat înainte de start
Cum ajung banii în cont în câteva minute și de ce această metodă devine tot mai populară
Economic
Cum ajung banii în cont în câteva minute și de ce această metodă devine tot mai populară
Puterea de cumpărare a românilor, în scădere. Salariile nu mai țin pasul cu inflația (GRAFICE)
Economic
Puterea de cumpărare a românilor, în scădere. Salariile nu mai țin pasul cu inflația (GRAFICE)
Avertismentul dur al lui Richard Bookstaber, economistul care a prezis criza financiară din 2008: „Vom vedea ceva și mai rău”
Economic
Avertismentul dur al lui Richard Bookstaber, economistul care a prezis criza financiară din 2008: „Vom vedea ceva și mai rău”
Economia Europei crește, dar România rămâne în urmă. Ce arată datele
Economic
Economia Europei crește, dar România rămâne în urmă. Ce arată datele
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din rovinietă și TollRO. Ce impact are asupra infrastructurii rutiere
Economic
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din rovinietă și TollRO. Ce impact are asupra infrastructurii rutiere
Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
Economic
Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei
Economic
ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei
Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu
Economic
Avertisment: banii investiți în Emiratele Arabe nu pot fi scoși de acolo. Continuă războiul dintre economistul Iancu Guda și influencerul Răzvan Pascu
