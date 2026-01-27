Premierul Ilie Bolojan începe marți o vizită oficială de două zile în Germania, la invitația cancelarului federal Friedrich Merz. Agenda discuțiilor vizează cooperarea economică, afacerile europene, securitatea și relațiile bilaterale, fiind principalul partener comercial și cel mai important investitor străin al României.

Relația România-Germania, una cu caracter strategic

Vizita premierului Ilie Bolojan se desfășoară într-un context diplomatic favorabil, relația dintre România și Germania fiind descrisă de Executiv drept una „excelentă”, cu un caracter strategic pronunțat, chiar dacă nu este formalizată printr-un parteneriat strategic, scrie Agerpres.

„Vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania, care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate”, se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Germania, principalul partener comercial al României

Germania rămâne cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești. Potrivit datelor oficiale, în 2024 schimburile comerciale bilaterale au ajuns la aproximativ 42 de miliarde de euro, din care exporturile României au însumat 19 miliarde de euro, iar importurile 23 de miliarde de euro.

Executivul subliniază și rolul major al Germaniei în economia românească: „La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menținându-și poziția dominantă. Firmele rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe”.

Întâlniri la nivel înalt și componenta economică a vizitei

În cadrul vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu cancelarul federal Friedrich Merz, cei doi urmând să susțină o conferință comună de presă. De asemenea, șeful Executivului român va discuta cu vicepreședintele Bundestagului, Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Componenta economică a vizitei este una importantă, agenda incluzând întâlniri cu președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Peter Adrian, și cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gonner.

Comemorarea Holocaustului și întâlniri cu diaspora românească

Premierul va avea și o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului. Ilie Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și se va întâlni cu directorul Fundației Memorialului, Uwe Neumarker.

Totodată, șeful Guvernului se va întâlni cu reprezentanți ai comunității românești din Germania, la Ambasada României. Românii reprezintă a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane, dintre care peste 90.000 au dobândit cetățenia germană. Lor li se adaugă aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România.

Delegația oficială

Din delegația care îl însoțește pe premier fac parte ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, deputatul Ovidiu Ganț, precum și alți oficiali guvernamentali și consilieri de stat.