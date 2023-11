Ce fel de produse achiziționează românii din magazinele online? Top produse cumpărate la reduceri toamna 2023 în România

În 2022, valoarea cumpărăturilor realizate în magazinele și pe platformele din mediul digital de către români s-a ridicat la 7 miliarde Euro. Ponderea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte a fost de 46%, dublu față de electronice (19%) și produsele dedicate locuinței (15%). În cursul anului 2022, mai mult de jumătate din cumpărăturile online realizate de români (55%) au fost reprezentate de fashion și electronice. Conform experților, fiecare al treilea român a folosit .

În comparație cu ceilalți locuitori ai statelor membre ale Uniunii Europene, românii se poziționează pe primul loc din acest punct de vedere. La nivel global, piața de fashion este cotată la 1.7 trilioane de dolari, preconizandu-se o creștere de anuală de 2.8%, astfel că, în 2028, valoarea acestei industrii va ajunge la 2 trilioane de dolari.

Care sunt articolele căutate de români în perioada de toamnă pe platformele de în mediul digital?

Toamna anului 2023 este dominată de două evenimente majore atât pentru comercianții, cât și pentru cumpărătorii din România – Back to School și Black Friday. Primul eveniment are loc la începutul toamnei, perioada cea mai aglomerată fiind înregistrată cu o săptămână înainte de începerea școlii. Cel de-al doilea eveniment are loc în data de 10 noiembrie 2023 și reprezintă cel mai așteptat moment al anului din punct de vedere al reducerilor.

În ceea ce privește promoțiile “Înapoi la Școală”, principalele categorii de produse căutate de români sunt articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și papetărie. Pentru acest an, părințîi au crescut valoarea bugetului de achiziții cu 10%, pe fondul măririi prețurilor. De altfel, 6 din 10 părinți români consideră că în acest an costurile legate de educație sunt mari.

Pe lângă încălțăminte, îmbrăcăminte și papetărie, românii sunt interesați și de electronice și gadget-uri. Chiar dacă nu sunt direct legate de școală, aceste produse sunt căutate pentru că 11% dintre tineri consideră că îi ajută la creșterea stimei de sine. În ceea ce privește Black Friday, românii se arată interesați de aceleași categorii de produse – fashion, electronice, articole pentru locuința și altele.

Sunt românii interesați de codurile de reduceri și de voucherele de discount-uri?

Peste 60% dintre cei care cumpără online consideră că prezența unui voucher promoțional este esențială pentru finalizarea comenzii.

De asemenea, cumpărătorii din România apreciază reducerile pentru electronice, produse de îngrijire personală și pentru locuință, bricolaj, jucării, mobilă, filme sau alimente. Peste 57% dintre cei care cumpără online își doresc să beneficieze din partea comercianților de livrare gratuită și promoții bazate pe fidelitate. Cupoanele de reduceri și promoțiile bazate pe discount-uri sunt din ce în ce mai căutate de românii care cumpără online.