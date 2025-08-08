B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”

Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 23:55
Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”
Analistul economic Andrei Caramitru. Sursa foto: Captură video B1 TV

Analistul economic Andrei Caramitru a declarat că a analizat foarte bine propunerea ASF privind modificarea Pilonului 2 de pensii și a ajuns la concluzia că e o „șmechereală” și „total ilegal și neconstituțional”, deoarece practic sunt furați banii oamenilor din acest pilon.

Cuprins

  • Ce spune Caramitru despre modificările la Pilonul 2 de pensii
  • Cum justifică șeful ASF modificările la Pilonului 2 de pensii

Ce spune Caramitru despre modificările la Pilonul 2 de pensii

„Am citit mai atent. Legea venita de la asf pesede pe pensiile din pilonul 2 are 2 imense probleme. Inacceptabile: nu problema de 25% si nu 100% cat poti scoate. Altceva.

Pe scurt – ai de ales, ai pensie viagera (pe viata chiar daca trăiești ca ilici 95’de ani) sau pe 10 ani. Și poți scoate intre 0 și 25% de la început (25% e media din UE). Până aici pare ok.

Problemele inacceptabile sunt două :

1) daca mori inainte de termenul de 10 ani – banii din contul tau nu sunt transferați la moștenitorii tăi. Sunt confiscați. Și mai e ceva. Durata medie de pensie la bărbați e mai mică de 10 ani. Deci – What ????? Furt !

2) oricâți bani ai avea – plata pe lună nu poate fi mai mare de pensia din pilonul 1. Cum vine asta ? Și diferența unde merge ? Furt !

Adică – banii nu mai sunt ai tăi. Prin șopârle șmechereală nu sunt un activ. Și pot fi confiscați

E total ilegal și neconstituțional. Voi asf bre sunteți ok la mansardă ? Hello ? Terminați cu smecherelile ! Nu merge

Banii din pilonul 2 sunt PROPRIETATEA oamenilor. Punct . Nu se discuta asta !

PS: daca alegi viagera pe viata e normal sa dispara banii daca mori mai devreme ca sa plătească pe ceilalți . Dar dacă alegi plata în 10 ani e IMPOSIBIL să confiști”, a explicat Andrei Caramitru, într-o postare pe Facebook.

Cum justifică șeful ASF modificările la Pilonului 2 de pensii

Vineri, după ședința de guvern, șeful ASF, Alexandru Petrescu, a declaratlimitarea retragerii imediate la 25% din fondurile din Pilonul II și extinderea plăților eșalonate de la 5 la 10 ani sunt măsuri necesare pentru a gestiona presiunea care va apărea în sistem începând cu anul 2030.

Acesta a precizat că proiectul de lege a fost analizat vineri în primă lectură și că „vom avea o consultare mai extinsă”.

„Mecanismul este construit pe două forme de extracție a pensiei private: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului cumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata de viață a participantului. În completare acestor două forme de plată este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene”, a mai declarat șeful ASF.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
Economic
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
Economic
Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)
Economic
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari
Economic
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Economic
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Economic
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Economic
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
Economic
Cristian Popa (BNR): România va putea tipări bancnote euro până la sfârșitul acestui an. Dotare tehnologică completă și investiții majore
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Economic
1 august vine cu vești proaste pentru fumători. Cu cât s-au scumpit țigările
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Economic
Românii privesc invidioși peste graniță. Carburanții sunt mult mai ieftini în Bulgaria
Ultima oră
00:01 - Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
23:57 - Trump a autorizat armata SUA să intervină împotriva cartelurilor de droguri din America Latină
23:40 - În ce stațiuni se găsesc plajele „Blue Flag” din țara noastră. România are numai 6 astfel de zone
23:34 - BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
23:28 - Rihanna, despre probleme pe care le-a avut după naștere: „Nu era menționat niciunde..”
23:03 - Răzvan Simion, dezvăluiri de la începutul relației cu Daliana Răducan. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap în Bosfor”
23:01 - Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
22:51 - Un ucrainean a fost găsit rătăcit în Munții Maramureșului. Cum a fost găsit după cinci zile de mers pe jos
22:33 - S-a aflat cauza incendiului de la Clubul Bellagio, din Mamaia. Pompierii au exclus din start posibilitatea unei probleme tehnice
22:26 - Când ar putea muri Universul. Teorii despre modelul cosmologic actual