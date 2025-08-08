Analistul economic Andrei Caramitru a declarat că a analizat foarte bine propunerea ASF privind modificarea Pilonului 2 de pensii și a ajuns la concluzia că e o „șmechereală” și „total ilegal și neconstituțional”, deoarece practic sunt furați banii oamenilor din acest pilon.

Cuprins

Ce spune Caramitru despre modificările la Pilonul 2 de pensii

Cum justifică șeful ASF modificările la Pilonului 2 de pensii

„Am citit mai atent. Legea venita de la asf pesede pe pensiile din pilonul 2 are 2 imense probleme. Inacceptabile: nu problema de 25% si nu 100% cat poti scoate. Altceva.

Pe scurt – ai de ales, ai pensie viagera (pe viata chiar daca trăiești ca ilici 95’de ani) sau pe 10 ani. Și poți scoate intre 0 și 25% de la început (25% e media din UE). Până aici pare ok.

Problemele inacceptabile sunt două :

1) daca mori inainte de termenul de 10 ani – banii din contul tau nu sunt transferați la moștenitorii tăi. Sunt confiscați. Și mai e ceva. Durata medie de pensie la bărbați e mai mică de 10 ani. Deci – What ????? Furt !

2) oricâți bani ai avea – plata pe lună nu poate fi mai mare de pensia din pilonul 1. Cum vine asta ? Și diferența unde merge ? Furt !

Adică – banii nu mai sunt ai tăi. Prin șopârle șmechereală nu sunt un activ. Și pot fi confiscați

E total ilegal și neconstituțional. Voi asf bre sunteți ok la mansardă ? Hello ? Terminați cu smecherelile ! Nu merge

Banii din pilonul 2 sunt PROPRIETATEA oamenilor. Punct . Nu se discuta asta !

PS: daca alegi viagera pe viata e normal sa dispara banii daca mori mai devreme ca sa plătească pe ceilalți . Dar dacă alegi plata în 10 ani e IMPOSIBIL să confiști”, a explicat Andrei Caramitru, într- pe Facebook.

Vineri, după ședința de guvern, șeful ASF, Alexandru Petrescu, că la 25% din fondurile din Pilonul II și extinderea plăților eșalonate de la 5 la 10 ani sunt măsuri necesare pentru a gestiona presiunea care va apărea în sistem începând cu anul 2030.

Acesta a precizat că proiectul de lege a fost analizat vineri în primă lectură și că „vom avea o consultare mai extinsă”.

„Mecanismul este construit pe două forme de extracție a pensiei private: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului cumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata de viață a participantului. În completare acestor două forme de plată este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene”, a mai declarat șeful ASF.