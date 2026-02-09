Ce trebuie să verifici la creditele pentru investiții imobiliare

Vrei să începi un mic business pentru tine în imobiliare, dar nu ai informații ce implică asta? Sau vrei să cumperi mai multe locuințe, să ridici o construcție destinată birourilor sau deja deții o mică întreprindere și dorești extinderea? Atunci e bine să ai în vedere câteva lucruri importante când mergi la bancă și soliciți un credit pentru investiții imobiliare.

De exemplu, este una dintre băncile care îți oferă posibilitatea de a face investiții imobiliare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru IMM-uri. Pe lângă oferta în sine, banca poate să-ți ofere și consultanță în momentul semnării contractului – inclusiv specialiști ai Raiffeisen Bank Internațional în cazul proiectelor mari – pentru a lua informat cea mai bună decizie. Iată principalele aspecte pe care ar trebui să le verifici înainte de a semna un credit pentru investiții imobiliare.

Alege o dobândă potrivită pentru tine sau afacerea ta

Primul element de verificat este structura dobânzii, un factor crucial într-un business. Dobânzile fixe aduc stabilitate, însă pot fi mai ridicate la început. Dobânzile variabile pot părea avantajoase, dar expun investitorul la riscuri în perioade de fluctuații economice. Pentru un portofoliu imobiliar sau o afacere aflată în creștere, o simulare pe scenarii a dobânzilor este esențială pentru a vedea ce rate sunt sustenabile pe termen lung.

Un alt aspect îl reprezintă condițiile specifice creditelor pentru investiții, care diferă față de creditele rezidențiale. Băncile solicită adesea un avans mai mare, între 25 și 35%, și analizează structura veniturilor. Pentru antreprenori, pot fi necesare bilanțuri, cashflow-uri și planuri de afaceri. Este important ca investitorul să verifice dacă banca acceptă venituri viitoare din chirii estimate sau doar venituri deja încasate.

Verifică ce comisioane sunt incluse, dar și cât de flexibil este creditul

Tot în etapa de analiză trebuie evaluate comisioanele: de analiză, de administrare, de evaluare a imobilului, costurile asigurărilor obligatorii sau taxele pentru rambursare anticipată. Acestea pot afecta semnificativ costul final al investiției. Contează și durata creditului. Un termen mai lung micșorează rata lunară și poate aduce liniște financiară. Nu în ultimul rând, trebuie verificat cât de flexibil este creditul. Dacă ai posibilitatea refinanțării, ajustării termenului sau rambursării anticipate. Într-un business în care oportunitățile apar rapid, flexibilitatea poate diferenția un credit profitabil de unul strict, împovărător.

Un credit greșit însă poate bloca întreaga afacere. De aceea, analiza riguroasă este cheia unui investitor de succes.