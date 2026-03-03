Cele mai multe despăgubiri achitate anul trecut de Omniasig Vienna Insurance Group au fost generate de accidentele rutiere produse în afara țării și de fenomenele meteo extreme.

Pe ce linii de asigurări s-au plătit cele mai multe despăgubiri

Pe segmentele RCA și Property s-au înregistrat sume record, cea mai ridicată despăgubire pe linia RCA depășind pragul de 10,9 milioane lei. Compania, prezentă de 31 de ani pe piața din România, a subliniat importanța asigurărilor în contextul în care țara noastră înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană.

În topul plăților pe segmentul , valoarea maximă a fost de peste 10,9 milioane lei, în urma unui accident produs în Italia, soldat cu decesul unui pieton și rănirea gravă a altuia. Tot în Italia s-a înregistrat și a doua cea mai mare daună, de 6,6 milioane lei, după o coliziune frontală pe contrasens. În România, cea mai mare despăgubire RCA a fost de 2,5 milioane lei, acordată pentru un accident mortal petrecut pe o trecere de pietoni din Năvodari.

„Accidentele rutiere produse în străinătate și fenomenele meteo extreme au generat cele mai multe despăgubiri achitate anul trecut de Omniasig Vienna Insurance Group pe segmentele RCA și Property, cea mai ridicată sumă plătită pe linia RCA depășind 10,9 milioane lei”, a anunțat marți compania.

Ce sume au fost achitate pentru daunele de tip Property și CASCO

Segmentul Property a fost marcat de incendii și explozii, cea mai mare daună fiind de 3,4 milioane lei, cauzată de o explozie la magistrala de gaze de pe șantierul autostrăzii A7. Pe linia asigurărilor de locuințe, incendiile și inundațiile au fost în topul clasamentului, cu o despăgubire maximă de 760.000 lei pentru o casă distrusă în localitatea Dridu. Pe segmentul , un accident produs în Sibiu, în care un autobuz a fost acroșat frontal, a generat o plată de peste 1,1 milioane lei.

„A doua cea mai mare despăgubire, de aproximativ 3,4 milioane lei, a fost acordată ca urmare a unei explozii urmate de incendiu din cauza fisurării magistralei de transport gaze naturale pe șantierul autostrăzii A7. Pe locul al treilea se regăsește o despăgubire de aproximativ 2 milioane lei, plătită în urma unui incendiu declanșat la o instalație industrială”, se mai arată în comunicat.

Care au fost valorile achitate pentru asigurările de călătorie și răspundere civilă

Pe linia asigurărilor de călătorie, costurile medicale din străinătate au atins valori semnificative, cea mai mare plată fiind de 150.000 lei pentru o spitalizare în SUA. De asemenea, segmentul răspunderii civile a inclus despăgubiri pentru malpraxis medical și accidente în spații comerciale. Compania dispune de un portofoliu de peste 100 de produse, menținându-și stabilitatea printr-o rețea extinsă de sucursale și peste 1.200 de angajați la nivel național, scrie .

„Pe linia Asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 150.000 lei pentru o spitalizare și intervenție chirurgicală în SUA. Pe linia Asigurărilor de răspundere civilă, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 142.000 lei, achitată pentru o luxație de umăr”, au precizat reprezentanții companiei.