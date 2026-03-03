B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cele mai multe despăgubiri achitate de Omniasig: Cât au costat accidentele și incendiile anul trecut

Cele mai multe despăgubiri achitate de Omniasig: Cât au costat accidentele și incendiile anul trecut

Flavia Codreanu
03 mart. 2026, 21:56
Cele mai multe despăgubiri achitate de Omniasig: Cât au costat accidentele și incendiile anul trecut
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Pe ce linii de asigurări s-au plătit cele mai multe despăgubiri
  2. Ce sume au fost achitate pentru daunele de tip Property și CASCO
  3. Care au fost valorile achitate pentru asigurările de călătorie și răspundere civilă

Cele mai multe despăgubiri achitate anul trecut de Omniasig Vienna Insurance Group au fost generate de accidentele rutiere produse în afara țării și de fenomenele meteo extreme.

Pe ce linii de asigurări s-au plătit cele mai multe despăgubiri

Pe segmentele RCA și Property s-au înregistrat sume record, cea mai ridicată despăgubire pe linia RCA depășind pragul de 10,9 milioane lei. Compania, prezentă de 31 de ani pe piața din România, a subliniat importanța asigurărilor în contextul în care țara noastră înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană.

În topul plăților pe segmentul RCA, valoarea maximă a fost de peste 10,9 milioane lei, în urma unui accident produs în Italia, soldat cu decesul unui pieton și rănirea gravă a altuia. Tot în Italia s-a înregistrat și a doua cea mai mare daună, de 6,6 milioane lei, după o coliziune frontală pe contrasens. În România, cea mai mare despăgubire RCA a fost de 2,5 milioane lei, acordată pentru un accident mortal petrecut pe o trecere de pietoni din Năvodari.

„Accidentele rutiere produse în străinătate și fenomenele meteo extreme au generat cele mai multe despăgubiri achitate anul trecut de Omniasig Vienna Insurance Group pe segmentele RCA și Property, cea mai ridicată sumă plătită pe linia RCA depășind 10,9 milioane lei”, a anunțat marți compania.

Ce sume au fost achitate pentru daunele de tip Property și CASCO

Segmentul Property a fost marcat de incendii și explozii, cea mai mare daună fiind de 3,4 milioane lei, cauzată de o explozie la magistrala de gaze de pe șantierul autostrăzii A7. Pe linia asigurărilor de locuințe, incendiile și inundațiile au fost în topul clasamentului, cu o despăgubire maximă de 760.000 lei pentru o casă distrusă în localitatea Dridu. Pe segmentul CASCO, un accident produs în Sibiu, în care un autobuz a fost acroșat frontal, a generat o plată de peste 1,1 milioane lei.

„A doua cea mai mare despăgubire, de aproximativ 3,4 milioane lei, a fost acordată ca urmare a unei explozii urmate de incendiu din cauza fisurării magistralei de transport gaze naturale pe șantierul autostrăzii A7. Pe locul al treilea se regăsește o despăgubire de aproximativ 2 milioane lei, plătită în urma unui incendiu declanșat la o instalație industrială”, se mai arată în comunicat.

Care au fost valorile achitate pentru asigurările de călătorie și răspundere civilă

Pe linia asigurărilor de călătorie, costurile medicale din străinătate au atins valori semnificative, cea mai mare plată fiind de 150.000 lei pentru o spitalizare în SUA. De asemenea, segmentul răspunderii civile a inclus despăgubiri pentru malpraxis medical și accidente în spații comerciale. Compania dispune de un portofoliu de peste 100 de produse, menținându-și stabilitatea printr-o rețea extinsă de sucursale și peste 1.200 de angajați la nivel național, scrie Antena3.

„Pe linia Asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 150.000 lei pentru o spitalizare și intervenție chirurgicală în SUA. Pe linia Asigurărilor de răspundere civilă, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 142.000 lei, achitată pentru o luxație de umăr”, au precizat reprezentanții companiei.

Tags:
Citește și...
Aproape 40.000 de studenți pot primi burse europene în România. Când și în ce condiții pot beneficia studenții români
Economic
Aproape 40.000 de studenți pot primi burse europene în România. Când și în ce condiții pot beneficia studenții români
Ministrul Energiei nu mai exclude scumpiri majore la carburanți. Când devine realist pragul de 10 lei pe litru
Economic
Ministrul Energiei nu mai exclude scumpiri majore la carburanți. Când devine realist pragul de 10 lei pe litru
CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine
Economic
CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine
Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
Economic
Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
Economic
Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
Economic
Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Economic
În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Economic
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1 miliard de lei de la bănci. Statul țintește finanțări de 8 miliarde în martie
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Economic
Cresc prețurile combustibililor la pompă? Anunț de ultimă oră al ministrului Energiei. Ce spune Bogdan Ivan? (VIDEO)
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Economic
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Ultima oră
21:53 - Cutremur în justiția indiană: un judecător a citat acte generate de AI. Cum încearcă instanțele să limiteze riscurile inteligenței artificiale
21:44 - Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
21:27 - Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
21:16 - Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
21:11 - Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre
20:38 - Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
20:31 - Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
20:14 - Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
19:55 - Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
19:54 - Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe