Eazy CASCO Total: soluția perfectă pentru autovehiculele noi și asigurarea fără griji

Deții o mașină nouă sau aproape nouă și cauți o modalitate modernă și comodă de a o proteja? Vrei să gestionezi rapid asigurarea fără să pierzi timp sau să te lovești de proceduri complicate? Eazy CASCO Total se adresează proprietarilor de autovehicule noi sau puțin rulate, care doresc siguranță, transparență și acces facil la soluții digitale atunci când vine vorba de asigurarea auto. Mai jos găsești toate informațiile necesare pentru a evalua dacă acest tip de poliță ți se potrivește.
Eazy CASCO Total reprezintă o asigurare auto dedicată mașinilor noi sau cu o vechime de până la 10 ani, înmatriculate în România. Se adresează persoanelor atente cu investițiile personale, preocupate de păstrarea valorii mașinii și de confortul gestionării poliței fără complicații.
Poți alege această poliță dacă ai cumpărat recent un autovehicul sau dacă vrei să menții starea mașinii tale la un nivel optim mai mult timp. Asigurarea aduce consultanță de specialitate, acces rapid la toate detaliile contractului și te ajută să eviți birocrația. Fiind creată special pentru această categorie de șoferi, Eazy CASCO Total elimină risipa de timp și stresul provocat de pagube neașteptate.
CASCO Total oferă o protecție completă pentru o gamă largă de situații neprevăzute, la care autovehiculul poate fi expus în utilizarea de zi cu zi. Dacă te întrebi ce acoperă Casco Total de la Eazy Asigurări, iată principalele riscuri incluse în polița standard:
Poți extinde nivelul de protecție prin clauze suplimentare, disponibile pentru:
Eazy a lansat produsul CASCO Total folosind un configurator digital, ceea ce a permis punerea rapidă pe piață și simplificarea multor etape birocratice. Prin digitalizare, soliciți rapid o ofertă, alegi singur opțiunile necesare și primești toate informațiile într-un singur loc.
Iată pașii pe care îi parcurgi pentru obținerea și gestionarea unei polițe:
Prin aceste funcționalități, economisești timp, scapi de hârtii și nu depinzi de programul sucursalelor.
Platforma digitală Eazy pune la dispoziția utilizatorilor o zonă de self-service, care permite următoarele operațiuni:
În cazurile simple, finalizarea constatării și aprobarea dosarului se poate realiza în 24 de ore, economisind astfel timp și reducând stresul asociat reparațiilor. Poți gestiona singur mare parte din pași, rămânând la curent cu toate detaliile dosarului tău.
Eazy Asigurări operează sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și deține toate autorizațiile pentru polițele auto, inclusiv CASCO. Această companie pune accent pe transparență, oferind clienților informații clare despre conținutul poliței, acoperiri, excluderi și proceduri, fără termeni ascunși.
Recomandăm să discuți mereu cu un specialist în asigurări sau cu un consultant financiar atunci când iei decizii despre protecția mașinii tale, pentru a primi sfaturi adaptate situației personale.
Alege o poliță potrivită și bucură-te de drumuri liniștite, cu siguranța că orice pagubă se gestionează rapid și eficient, fără bătăi de cap!