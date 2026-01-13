Eazy CASCO Total: soluția perfectă pentru autovehiculele noi și asigurarea fără griji

Deții o mașină nouă sau aproape nouă și cauți o modalitate modernă și comodă de a o proteja? Vrei să gestionezi rapid asigurarea fără să pierzi timp sau să te lovești de proceduri complicate? Eazy CASCO Total se adresează proprietarilor de autovehicule noi sau puțin rulate, care doresc siguranță, transparență și acces facil la soluții digitale atunci când vine vorba de asigurarea auto. Mai jos găsești toate informațiile necesare pentru a evalua dacă acest tip de poliță ți se potrivește.

Ce înseamnă Eazy CASCO Total și cui i se potrivește?

Eazy CASCO Total reprezintă o asigurare auto dedicată mașinilor noi sau cu o vechime de până la 10 ani, înmatriculate în România. Se adresează persoanelor atente cu investițiile personale, preocupate de păstrarea valorii mașinii și de confortul gestionării poliței fără complicații.

Poți alege această poliță dacă ai cumpărat recent un autovehicul sau dacă vrei să menții starea mașinii tale la un nivel optim mai mult timp. Asigurarea aduce consultanță de specialitate, acces rapid la toate detaliile contractului și te ajută să eviți birocrația. Fiind creată special pentru această categorie de șoferi, Eazy CASCO Total elimină risipa de timp și stresul provocat de pagube neașteptate.

Ce riscuri acoperă Eazy CASCO Total?

CASCO Total oferă o protecție completă pentru o gamă largă de situații neprevăzute, la care autovehiculul poate fi expus în utilizarea de zi cu zi. Dacă te întrebi de la Eazy Asigurări, iată principalele riscuri incluse în polița standard:

accidente și lovituri produse în trafic sau în parcare, inclusiv coliziuni cu alte autovehicule, obstacole, pietoni, animale sau obiecte căzute pe mașină;

răsturnări, derapări și ciocniri cu corpuri mobile ori imobile;

avarii provocate de incendiu, explozie, trăsnet sau căderi de corpuri aviatice;

pagube generate de fenomene meteo extreme, precum grindină, ploi torențiale, furtuni, uragane sau avalanșe de zăpadă;

daune rezultate din dezastre naturale: cutremure, inundații și alunecări de teren;

zgârieturi, lovituri ușoare și alte deteriorări apărute în parcări;

daune cauzate de acțiunea animalelor;

furt total sau parțial al autovehiculului;

avarii ale parbrizului și geamurilor;

acoperire pentru mai mulți conducători ai autovehiculului;

regres RCA;

asistență rutieră, inclusiv pentru defecțiuni tehnice;

extindere teritorială în afara României.

Poți extinde nivelul de protecție prin clauze suplimentare, disponibile pentru:

daune produse exclusiv anvelopelor și jantelor;

incidente survenite în afara drumurilor publice (off-road);

situații neprevăzute, precum aspirația apei în motor;

protecție GAP, pentru garantarea valorii de nou a autovehiculului;

acoperirea accidentelor suferite de șofer sau pasageri;

acces la acoperirea MAX de asistență rutieră, pentru un plus de siguranță.

Cum facilitează digitalizarea utilizarea unei asigurări CASCO?

Eazy a lansat produsul CASCO Total folosind un configurator digital, ceea ce a permis punerea rapidă pe piață și simplificarea multor etape birocratice. Prin digitalizare, soliciți rapid o ofertă, alegi singur opțiunile necesare și primești toate informațiile într-un singur loc.

Iată pașii pe care îi parcurgi pentru obținerea și gestionarea unei polițe:

Configurare poliță direct în platformă, cu alegerea clauzelor dorite. Emitere rapidă a poliței, fără drumuri sau documente fizice. Acces la consultanță online ori de câte ori ai nevoie. Notificarea daunelor direct din aplicație sau platforma web. Monitorizarea completă a stadiului de rezolvare a daunelor.

Prin aceste funcționalități, economisești timp, scapi de hârtii și nu depinzi de programul sucursalelor.

Cum simplifică platforma Eazy gestionarea polițelor și procesul de daună?

Platforma digitală Eazy pune la dispoziția utilizatorilor o zonă de self-service, care permite următoarele operațiuni:

notificarea oricărui incident rapid, prin completarea online a formularului de daună – utilizatorii pot transmite sesizarea imediat după producerea evenimentului, fără deplasări sau apeluri telefonice, completând un formular intuitiv, disponibil oricând, direct din platformă;

– utilizatorii pot transmite sesizarea imediat după producerea evenimentului, fără deplasări sau apeluri telefonice, completând un formular intuitiv, disponibil oricând, direct din platformă; încărcarea documentelor scanate, fără a prezenta acte originale – toate documentele necesare pot fi atașate electronic, în format scanat sau fotografiat, eliminând necesitatea copierii fizice a actelor și reducând semnificativ timpul de procesare;

– toate documentele necesare pot fi atașate electronic, în format scanat sau fotografiat, eliminând necesitatea copierii fizice a actelor și reducând semnificativ timpul de procesare; urmărirea în timp real a statusului dosarului – statusul dosarului este actualizat constant, astfel încât utilizatorul poate vedea fiecare etapă parcursă, de la constatare și aprobare, până la finalizarea reparațiilor în service;

– statusul dosarului este actualizat constant, astfel încât utilizatorul poate vedea fiecare etapă parcursă, de la constatare și aprobare, până la finalizarea reparațiilor în service; comunicare facilă cu un consultant, de la sesizare până la programarea în service – platforma permite dialog direct și clar cu un reprezentant Eazy, care oferă suport pe tot parcursul procesului, răspunde la întrebări și ajută la programarea rapidă a intervențiilor necesare.

În cazurile simple, finalizarea constatării și aprobarea dosarului se poate realiza în 24 de ore, economisind astfel timp și reducând stresul asociat reparațiilor. Poți gestiona singur mare parte din pași, rămânând la curent cu toate detaliile dosarului tău.

Cât de sigură este soluția Eazy CASCO Total și cum oferă compania transparență?

Eazy Asigurări operează sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și deține toate autorizațiile pentru polițele auto, inclusiv CASCO. Această companie pune accent pe transparență, oferind clienților informații clare despre conținutul poliței, acoperiri, excluderi și proceduri, fără termeni ascunși.

Recomandăm să discuți mereu cu un specialist în asigurări sau cu un consultant financiar atunci când iei decizii despre protecția mașinii tale, pentru a primi sfaturi adaptate situației personale.

Alege o poliță potrivită și bucură-te de drumuri liniștite, cu siguranța că orice pagubă se gestionează rapid și eficient, fără bătăi de cap!