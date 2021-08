Claudiu Năsui: Avem o problemă cu sărăcia. Suntem campioni europeni la sărăcie în muncă / Ce spune ministrul despre măsura Zero taxe pe salariul minim (VIDEO)

Claudiu Năsui, ministrul USR-PLUS al Economiei, a declarat marți, pentru B1 TV, că „suntem campioni europeni la sărăcie în muncă” și că impozitele pe muncă, mai ales pe salariile mici, sunt mult prea mari. Soluția, a precizat ministrul, e neimpozitarea salariului minim. Asta va face ca românii să aibă mai mulți bani, munca la negru să nu mai fie un fenomen atât de extins, iar România să nu mai fie o țară exportatoare de forță de muncă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Claudiu Năsui, despre măsura „Zero taxe pe salariul minim”

„Aceasta e o idee pe care noi am susținut-o foarte puternic, e probabil singura idee care ar rezolva cea mai mare problemă a României din punct de vedere economic, anume sărăcia. Avem o problemă cu sărăcia și trebuie să recunoaștem asta. Făcând ce am făcut în ultimii 30 de ani, noi sinecuri, privilegii, terenuri de fotbal în pantă, nu o să rezolvăm problema aceasta. O s-o rezolvăm lăsând mai mulți bani oamenilor care muncesc. Nu e asistență socială! Oamenii să aibă mai mulți bani, să existe locuri de muncă mai bine plătite”, a declarat Claudiu Năsui, pentru B1 TV.

Acesta a punctat că România are impozite foarte mari pe muncă, motiv pentru care mulți oameni sunt considerați săraci sau cu risc de sărăcie, deși lucrează: „România e țara care are impozite pe muncă, mai ales pe salariile mici, cele mai mari, suntem campioni europeni la sărăcie în muncă, adică acea sărăcie în care, deși muncești 40 de ore pe săptămână, tu tot ești considerat, conform normelor Eurostat, în sărăcie sau risc de sărăcie”.

Ministrul USR-PLUS al Economiei a punctat că măsura Zero taxe pe salariul minim este prevăzută în programul de guvernare pe care și l-au asumat toate partidele din coaliție: „Este problema pe care această guvernare a fost mandatată să o rezolve. E un punct în programul de guvernare care se referă exact la neimpozitarea salariului minim. Mi-aș dori să se aplice tuturor, dar în programul de guvernare insistența colegilor de guvernare a fost să alegem un sector pilot”.

Năsui a spus că în cadrul discuțiilor privind programul de guvernare s-a înclinat mai mult spre sectorul agricol deoarece „nivelul salarial e mai mic, deci s-ar vedea și mai clar impactul, și munca la negru e mai prevalentă și neimpozitarea ar putea să combată acest flagel”. Totuși, a punctat ministrul, și sectorul HoReCa ar fi potrivit pentru implementarea acestei măsuri.

„Munca la negru e o consecință a sistemului nostru fiscal. Dacă statul îți cere mai mulți bani, nu te încurajează să fii oficial”, a mai declarat ministrul Economiei.

Acesta a remarcat și faptul că „România e exportatoare de forță de muncă și calificată, și necalificată”.