Claudiu Năsui (USR): PSD salivează, din nou, la banii românilor din Pilonul 2 de pensii. De data aceasta, cu susținerea președintelui Iohannis și a PNL

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a reclamat a acuzat PSD și PNL că intenționează să pună mâna pe banii românilor din .

Claudiu Năsui: „Planul este mult mai perfid decât ultima oară”

Potrivit USR, la Ministerul Finanțelor este în lucru un nou plan de naționalizare a Pilonului 2, „doar că, față de epoca Dragnea, planul este acum mult mai perfid și este susținut de PNL și de președintele Klaus Iohannis”.

„Totul e încă pe șest, dar intenția e clară. Vor să ia contribuția românilor la Pilonul 2, acei 3,75% cotizați lunar. Se lucrează la mai multe scenarii, dar cert este că, de data aceasta, planul este mult mai perfid decât ultima oară când PSD a încercat să facă fix același lucru. Diferența este că acum au și susținerea domnului Iohannis și, deci, a PNL. De data asta, planul este să gonească administratorii de fonduri din România, ca apoi să preia activele noastre administrate de aceștia, și, evident, contribuția lunară”, a declarat Claudiu Năsui, citat în comunicatul transmis joi de USR.

USR susține că primul pas este să acuze administratorii de fonduri din Pilonul 2 că au „pierdut banii românilor”, un lucru despre care USR susține că a fost „făcut deja de ministrul Muncii, Marius Budăi, și amplificat pe canalele media subvenționate cu mulți bani publici de PSD și PNL”.

USR a explicat că niciunul dintre cei care vorbesc despre cum „de la lună la lună, dispar bani din acel pilon” nu spun că randamentele la Pilonul 2 scad din cauza creșterii dobânzilor. Fondurile de Pilon 2 sunt pline de titluri de stat (pentru că așa obligă statul), iar titlurile de stat scad atunci când dobânzile cresc.

Partidul condus de Cătălin Drulă susține că următorul pas va consta în folosirea Autorității de Supraveghere Financiară, care va face totul pentru ca administratorii de fonduri să închidă prăvălia și să plece din România.

„După care vor veni tot ei – PSD și PNL – să pozeze în mari salvatori. Vor face o companie de stat ca să preia activele fondurilor care pleacă, sub pretext că «iată, a eșuat privatul și tot statul trebuie să vină să vă salveze». Adică, să ne salveze de prăpădul pe care tot ei l-au creat. Și, cu ocazia asta, mai fac o companie de stat. Mai angajează niște activ de partid. Doar nu s-au terminat membrii de partid. Miza e să pună mâna pe cei 3,75% din CAS care merg acum spre Pilonul 2, singura pensie care este cu adevărat contributivă și a românilor. Se discută și să împartă contribuția în 1% și 2,75%, astfel încât nouă să ne scadă taxele pe muncă cu 1%, dar statul să ia cei 2,75%. Practic, ne-ar cumpăra cu banii noștri. Zic din timp, așa cum am zis și că vor crește taxele. Acum salivează la banii noștri de pensii și nimic nu-i poate împiedica să-i ia”, a concluzionat fostul ministru al Economiei.