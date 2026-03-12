Salariile românilor au continuat să crească, chiar dacă ritmul nu a fost același peste tot în țară. În decembrie 2025, acesta a ajuns la 5.914 lei. Suma este cu 4,8% mai mare decât în decembrie 2024, când salariul mediu net era de 5.645 lei, potrivit datelor .

O analiză realizată de Ziarul Financiar arată însă că evoluția diferă de la un județ la altul. În 11 județe salariul mediu net a scăzut, în Suceava a stagnat, iar în restul județelor s-au înregistrat creșteri semnificative.

Unde au crescut cel mai mult salariile și care sunt județele fruntașe

Diferențele dintre județe rămân semnificative când vine vorba de evoluția salariilor. Cea mai mare scădere a salariului mediu net a fost înregistrată în Mehedinți, unde veniturile au coborât cu 5,9%. La polul opus se află Tulcea, județul cu cea mai mare creștere din țară, de 11,9%.

În clasamentul salariilor medii nete, Bucureștiul rămâne pe primul loc, cu 7.744 de lei. Pe locul al doilea se află Cluj, unde salariul mediu net a ajuns la 7.330 de lei. De altfel, se numără și printre județele cu cele mai mari creșteri procentuale, înregistrând un avans de 10,9% față de decembrie 2024.

Creșteri importante au fost raportate și în alte zone ale țării. Chiar dacă Tulcea și Hunedoara au avut unele dintre cele mai mari majorări, de 11,9% și 11,1%, salariile din aceste județe au pornit de la un nivel sub media națională. În Transilvania, mai multe județe au avut evoluții notabile. Mureș a ajuns la un salariu mediu net de 5.364 de lei, după o creștere de 9,7%, iar Arad la 5.186 de lei, în urma unui avans de 9,4%. În același timp, în Sălaj salariul mediu net a ajuns la 4.828 de lei (+8,5%), iar în Harghita la 4.404 lei, în creștere cu 7,4%.

Cum arată diferențele salariale între județe și domenii

În unele județe, evoluția salariilor a mers în direcția opusă trendului general. Covasna, Satu Mare și Alba au înregistrat scăderi ale salariului mediu net. În schimb, în Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sibiu creșterile au fost modeste. Diferențele salariale dintre județe rămân însă mari. Cele mai mici salarii medii nete au fost raportate în Vrancea (4.161 de lei), urmată de Vaslui (4.220 de lei) și Botoșani (4.239 de lei).

Discrepanțe importante se observă și între domeniile de activitate. Cele mai mari salarii medii nete se regăsesc în sectorul extragerii petrolului și gazelor, unde media ajunge la 13.012 lei. La polul opus se află industria alimentară, cu un salariu mediu net de 3.557 de lei. În educație, salariul mediu net a fost de 5.712 lei, în scădere cu 2,84% față de 2024. În schimb, în și construcții s-au înregistrat creșteri ușoare, salariile ajungând la 5.389 de lei (+0,7%) și 5.303 lei (+2,39%).