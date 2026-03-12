Cumpărăturile de zi cu zi au devenit tot mai costisitoare pentru români în ultimul an. În multe supermarketuri, aceleași produse ajung să coste astăzi vizibil mai mult decât în urmă cu 12 luni. Datele publicate de arată că inflația anuală a depășit 9% la începutul anului 2026. În același timp, alimentele se numără printre categoriile care s-au scumpit cel mai puternic.

De ce au ajuns fructele mult mai scumpe în supermarketuri

Creșterea prețurilor la alimente s-a făcut tot mai simțită la începutul anului 2026. În ianuarie, rata generală a inflației a fost de aproximativ 9,6%, însă scumpirile nu s-au oprit aici. Prețurile alimentelor au crescut, în medie, cu aproape 8%, ceea ce înseamnă că pentru o parte dintre români coșul zilnic de cumpărături a devenit tot mai dificil de acoperit.

Printre produsele care s-au scumpit cel mai mult se numără . În ultimul an, acestea au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț din supermarketuri. Datele INS arată că, în anumite perioade, prețurile fructelor au fost chiar cu 30–40% mai mari decât în anul precedent.

Creșteri vizibile au fost observate și la citrice și la fructele exotice, care s-au scumpit cu peste 12% într-un interval de 12 luni. Specialiștii spun că această evoluție este rezultatul mai multor factori care s-au suprapus. Printre aceștia se numără costurile mai mari de transport, condițiile meteorologice nefavorabile din zonele de producție și scumpirea energiei necesare pentru depozitare și distribuție. Toate aceste elemente au contribuit, în final, la prețuri mai mari pe rafturile magazinelor.

Ce alte alimente s-au scumpit în ultimul an

Valul de scumpiri din ultimul an nu s-a limitat doar la fructe sau la produsele importate. Tot mai multe produse consumate zilnic de români au ajuns să coste mai mult în supermarketuri. Printre acestea se numără cafeaua și produsele pe bază de cacao, care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de preț. Datele statistice arată că, într-un interval de 12 luni, acestea s-au scumpit cu aproximativ 19%.

Specialiștii spun că majorările sunt influențate în mare măsură de evoluțiile de pe piețele internaționale. În anumite regiuni producătoare au fost înregistrate recolte mai slabe, iar cererea ridicată la nivel global a contribuit la creșterea costurilor.

În același timp, și alimentele de bază, prezente în aproape orice , s-au scumpit vizibil în ultimul an. Uleiul a înregistrat o creștere de aproximativ 11%, iar laptele de vacă s-a scumpit cu aproape 10%. Și pâinea costă acum cu peste 9% mai mult decât în urmă cu un an. Economiștii explică faptul că aceste produse sunt puternic influențate de costurile de producție. Atunci când cresc prețurile la energie, transport și materii prime, scumpirile ajung rapid și la rafturile magazinelor.

Cum au evoluat prețurile cărnii în ultima perioadă

În ultimul an, și carnea a devenit mai scumpă pentru consumatori, tendința de creștere fiind vizibilă în majoritatea supermarketurilor. Pentru multe familii, acest lucru se simte direct în bugetul lunar, deoarece carnea este unul dintre produsele cumpărate frecvent.

Datele statistice arată că prețul cărnii de vită a crescut cu aproape 9% într-un interval de 12 luni. În același timp, carnea de pasăre s-a scumpit cu peste 8%. Specialiștii explică aceste majorări prin creșterea costurilor din sectorul agricol. Prețurile mai mari la furaje, energie și transport au dus la costuri de producție mai ridicate.

Care sunt motivele din spatele scumpirii alimentelor

Creșterea prețurilor la alimente nu este întâmplătoare, spun economiștii, ci rezultatul mai multor factori economici care acționează în același timp. Presiunea asupra prețurilor s-a menținut constantă, iar acest lucru se vede clar și în evoluția inflației. România a încheiat anul 2025 cu o inflație medie anuală de 7,3%, un nivel care indică o creștere continuă a prețurilor de consum.

Specialiștii explică faptul că scumpirile sunt influențate de mai multe cauze. Costurile ridicate ale energiei afectează direct producția și depozitarea alimentelor. În același timp, transportul mai scump contribuie la produselor care ajung pe rafturile magazinelor.

La aceste elemente se adaugă și modificările fiscale, dar și volatilitatea piețelor agricole globale. În multe cazuri, recoltele slabe sau schimbările de pe piața internațională pot duce rapid la majorarea costurilor pentru anumite produse alimentare.