Acasa » Economic » Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei

Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 23:08
Cine sunt pensionarii care ar putea primi ajutoare de la stat de 1.000 de lei
O parte dintre pensionari ar putea primi ajutoare de la stat anul acesta. Sursa foto: Freepik

Proiectul bugetului de stat pe anul acesta, publicat de Ministerul Finanțelor, prevede înghețarea pensiilor și în 2026, dar acordarea de ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici.

Ce ajutoare de la stat ar putea primi unii pensionari

1,7 miliarde de lei sunt prevăzute pentru ajutoare în două tranșe acordate pensionarilor. Deocamdată nu au fost stabilite lunile în care aceste ajutoare vor fi distribuite.

Vor primi 1.000 de lei cei cu venituri sub 1.500 de lei și 800 de lei cei cu venituri între 1.501-2.000 de lei. Pentru cei care au venituri între 2.000 și 3.000 de lei se va căuta o soluție de acordare a ajutoarelor. Cel mai probabil, PSD va încerca să vină cu un amendament în Parlament, iar finanțarea să vină din economiile făcute se ministerele social-democrate, informează Știrile Pro TV.

Bugetul urmează să fie adoptat joi, în ședința de Guvern, iar săptămâna viitoare să ajungă la vot în Parlament. Social-democrații vor decide duminica aceasta dacă-l vor vota sau nu.

