Combinatul Siderurgic Liberty Galați, deținut de controversatul magnat indian Sanjeev Gupta și-ar putea schimba proprietarul, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul. Colosul industrial, un simbol al municipiului de la Dunăre, se află în concordat preventiv.

Combinatul Siderurgic și-ar putea schimba proprietarul

Dorinel Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului”, este interesat să preia colosul industrial de la Galați. Combinatul Siderurgic Liberty se află în concordat preventiv, o procedură menite să evite intrarea în insolvență. Luna trecută, creditorii și instanța au aprobat un plan de restructurare.

Conform unor surse familiarizate cu subiectul omul de afaceri ar vrea ca statul român să-i cedeze creanța de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la companie. Umbrărescu este convins că astfel, dacă va primi creanța, ar putea salva uzina de la faliment. Remus Borza, preşedintele Euro Insol, care administrează planul de restructurare financiară a confirmat că se poartă discuții cu companii românești.

„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, au declarat surse apropiate negocierilor citate de .

Dorinel Umbrărescu susține că nimeni nu-și va asuma să investească într-un astfel de colos dacă nu are garanții clare privind modul de transfer al pachetului de control. Cu alte cuvinte, afaceristul din Bacău a propus să preia datoria pe care statul o are de recuperat de la actualul proprietar, Sanjeev Gupta.

Informația a fost confirmată de Remus Borza

Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, un magnat al , se află în prezent în concordat preventiv. Aceasta este o procedură menită să evite intrarea în insolvență. De altfel, creditorii și instanța au aprobat luna trecută un plan de restructurare pentru Combinatul Siderurgic din Galați.

Colosul industrial gălățean a înregistrat datorii de circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate. Este vorba despre două linii de finanțare pe care combinatul siderurgic le-a dechis la EximBank (circa 300 de milioane de euro) și de creanțe către ANAF (circa 200 de milioane de euro).

În acest context, statul român caută investitori care să poată salva și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Iar una dintre variante ar putea fi Dorinel Umbrărescu, după cum confirmă chiar Remus Borza.

„(Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat , conform sursei citate mai sus.

Umbrărescu a preluat combinatul siderurgic de la Oțelu Roșu

Omul de afaceri Dorinel Ubrărescu a preluat recent și combinatul siderurgic Oțelu-Roșu, unde a început deja investițiile pentru reluarea producției. UMB Steel, compania controlată de familia antreprenorului a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, arată Profit.ro

Acum, afaceristului din Bacău, a obținut avizul de mediu pentru lucrările de punere în siguranță a combinatului. Intervențiile presupun lucrări de consolidare pentru clădiri, refacerea fațadelor și a acoperișurilor.

Investiția se ridică la 3,4 milioane lei și are ca scop conservarea construcțiilor și a echipamentelor existente, înainte ca platforma să fie retehnologizată și repornită. La combinatul siderurgic Oțelu-Roșu se va produce nu doar oțel, ci și profile laminate.