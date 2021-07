Comisia Europeană a îmbunătățit previziunile de creștere a economiei românești la 7,4% anul acesta, de la 5,1%

Comisia Europeană a revizuit în creștere avansul economiei României în 2021, de la o creștere de 5,1% la un avans de 7,4%. De asemenea, previziunile pentru anul 2022 indică o creștere de 4,9%.

Comisia Europeană precizează, potrivit Agerpres, că PIB -ul a crescut în ritm trimestrial cu 2,8%, sprijinit în principal de consumul privat şi de investiţii.

În contrast, exporturile nete au fost semnificativ negative, reflectând cererea externă slabă şi întreruperile din lanţul de aprovizionare, apreciază Executivul comunitar.

Economia României ar urma să crească cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% în 2022, un nivel mai ridicat decât se estima în primăvară, datorită performanţei mai solide decât se previziona a PIB-ului în primul trimestru din 2021, a informat Comisia Europeană.

În Uniunea Europeană, economia ar urma să înregistreze o expansiune de 4,8% în 2021 şi de 4,5% în 2022, potrivit Agerpres.

Inflaţia în România se va situa, conform previziunilor CE, la 3,2% în 2021 şi la 2,9% în 2022, după ce în mai se estima un nivel de 2,9% anul acesta şi de 2,7% anul viitor.

În Uniunea Europeană, rata inflaţiei ar urma să se situeze la 2,2% în 2021 şi la 1,6% în 2022.

În ceea ce privește deficitul, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a precizat că măsurile luate în acest an sunt măsuri suficiente pentru Comisie astfel încât să valideze strategia de ajustare prezentată la Bruxelles şi de revenire la un deficit 3% până în 2024.

„ Şi ca să rezumăm la o singură afirmaţie, dacă ne uităm la faptul că prognoza de creştere pe care o are Comisia şi prognoza noastră de creştere se suprapun, prognoza noastră de deficit pe 2021 şi prognoza Comisiei se suprapun, aceste date ne transmit că avem încrederea Comisiei Europene că măsurile pe care le-am luat în acest an, şi până la aprobarea bugetului şi după, sunt măsuri suficiente pentru Comisie astfel încât să valideze strategia de ajustare pe care am prezentat-o la Bruxelles şi de revenire la un deficit 3% până în 2024”, a spus Alexandru Nazare.