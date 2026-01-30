Consiliul Local Oradea a adoptat recent o măsură care vizează simplificarea procedurilor fiscale și reducerea birocrației la nivelul bugetului local. Autoritățile au decis să anuleze o serie de restanțe financiare pe care persoanele fizice și juridice le aveau către municipalitate.

Această măsură nu este doar un gest de bunăvoință față de contribuabili, ci și o strategie administrativă menită să eficientizeze activitatea Direcției Fiscale, prin eliminarea costurilor de colectare care depășesc valoarea debitelor.

Care sunt datoriile vizate de această măsură

Conform hotărârii adoptate în ședința de joi, va anula toate creanțele fiscale care nu depășesc pragul de 40 de lei. Această regulă se aplică pentru datoriile care ar fi trebuit achitate până la data de 31 decembrie a anului precedent. Măsura îi vizează atât pe cetățenii simpli, cât și societățile comerciale care figurează în evidențele fiscale cu sume modice, rezultate adesea din mici diferențe de calcul sau penalități de întârziere nesemnificative.

„Consiliul Local Oradea a transmis că, în urma şedinței de joi, s-a aprobat anularea sumelor restante mai mici de 40 lei, care ar fi trebuit plătite până la 31 decembrie”, se arată în comunicatul oficial al municipalității.

De ce a ales Consiliul Local Oradea să renunțe la acești bani

Logica din spatele acestei decizii este una pur economică. Administrația locală a constatat că procedurile de executare silită, emiterea somațiilor și trimiterea plicurilor prin poștă costă adesea mai mult decât suma care trebuie recuperată de la cetățean. Prin ștergerea acestor sume minuscule, resursele umane și financiare ale primăriei pot fi redirecționate către colectarea datoriilor mari, care au un impact real asupra bugetului orașului. Astfel, se obține o curățare a bazei de date fiscale și o fluidizare a activității funcționarilor publici.

Ce trebuie să facă persoanele care au astfel de datorii

Un aspect esențial al acestei hotărâri este faptul că anularea se face din oficiu. Contribuabilii din Oradea nu trebuie să depună cereri sau să se prezinte la ghișeele primăriei pentru a beneficia de acest beneficiu fiscal. Sistemul informatic va procesa automat datele și va șterge restanțele care se încadrează în plafonul stabilit, potrivit