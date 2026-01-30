Piața construcțiilor din România a înregistrat o creștere semnificativă în anul 2025, reflectată direct în numărul autorizațiilor de construire eliberate. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), interesul pentru noi locuințe, fie că vorbim despre case sau blocuri, a depășit pragul anului precedent, indicând o expansiune a sectorului rezidențial în mai multe regiuni cheie ale țării.

Care este bilanțul pe piața construcțiilor din România

În cursul anului 2025, autoritățile au eliberat un număr total de 37.252 de autorizații pentru clădiri rezidențiale. Această cifră reprezintă o creştere de 4,4% față de anul 2024, demonstrând o stabilizare a pieței după perioadele de incertitudine economică. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în zonele metropolitane mari, unde cererea pentru noi unități locative rămâne la cote ridicate.

„În anul 2025, s-au eliberat 37.252 pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 4,4% față de 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică”, notează raportul oficial publicat la începutul acestui an.

Ce regiuni au dominat piața imobiliară în 2025

Potrivit , analiza pe regiuni arată că dezvoltarea nu a fost uniformă, anumite zone reușind să atragă cele mai multe investiții. Zonele de dezvoltare din jurul Capitalei și marile orașe din vestul țării continuă să fie polii principali de construcție pentru blocuri de locuințe. Totodată, s-a observat o orientare tot mai mare către mediul rural limitrof, unde s-au construit preponderent case individuale, datorită preferinței românilor pentru spații mai largi și zone verzi.

Creșterea de 4,4% a numărului de autorizații vine într-un context în care costurile materialelor de construcție s-au stabilizat parțial. Această evoluție sugerează că dezvoltatorii imobiliari și persoanele fizice au reluat planurile de investiții pe termen lung. Rămâne de văzut dacă această tendință de creștere se va menține și în 2026, având în vedere noile reglementări energetice impuse clădirilor rezidențiale. Evoluția numărului de autorizații rămâne un indicator cheie pentru sănătatea economiei naționale, reflectând dorința românilor de a investi în siguranța propriului cămin.