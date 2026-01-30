B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF

Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF

Ana Maria
30 ian. 2026, 08:29
Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
Inspectori Antifraudă. Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. ANAF trage un semnal de alarmă! Cum ajunge concordatul preventiv să fie folosit ca metodă de amânare a datoriilor
  2. De ce este insolvența un pas următor pentru firmele cu datorii la Fisc
  3. Cum blochează plângerile penale intervenția ANAF
  4. ANAF trage un semnal de alarmă. Ce rol joacă inactivitatea fiscală în evitarea controalelor
  5. Ce spune ANAF despre aceste practici

ANAF trage un semnal de alarmă! Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat acțiunile de colectare a banilor la buget. Acum, conducerea instituției atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit, și anume, numeroase companii recurg la mecanisme legale pentru a întârzia sau chiar a evita plata obligațiilor fiscale.

Instrumente create inițial pentru sprijinirea firmelor aflate în dificultate par să fi devenit, în unele cazuri, adevărate scuturi împotriva Fiscului, care îngreunează recuperarea sumelor datorate statului.

ANAF trage un semnal de alarmă! Cum ajunge concordatul preventiv să fie folosit ca metodă de amânare a datoriilor

Unul dintre aceste mecanisme este concordatul preventiv, gândit ca o soluție de reorganizare pentru companiile cu probleme financiare. În practică, spun reprezentanții ANAF, procedura este tot mai des accesată nu pentru redresare, ci pentru a face relația cu Fiscul mai dificilă.

Odată intrată în concordat preventiv, o firmă poate obține o amânare a plăților, iar recuperarea datoriilor de către stat devine mult mai lentă.

De ce este insolvența un pas următor pentru firmele cu datorii la Fisc

Un alt instrument invocat frecvent este insolvența, despre care chiar șeful ANAF afirmă că reprezintă o etapă firească pentru unele companii care vor să evite executările silite.

Prin deschiderea procedurii, popririle și executările sunt suspendate, iar plata datoriilor către stat intră într-un calendar stabilit de administratorul judiciar. În multe cazuri, acest proces se poate întinde pe ani de zile, timp în care statul nu recuperează sumele restante.

Cum blochează plângerile penale intervenția ANAF

Există și situații în care recuperarea banilor este întârziată prin apariția unor suspiciuni de natură penală sau prin depunerea unei plângeri penale. În astfel de cazuri, ancheta este preluată de organele judiciare, iar ANAF este obligată să aștepte soluționarea dosarului.

Până la clarificarea situației în instanță, executarea datoriilor fiscale este, practic, blocată, potrivit Antena3 CNN.

ANAF trage un semnal de alarmă. Ce rol joacă inactivitatea fiscală în evitarea controalelor

Un alt tertip semnalat de autorități este declararea inactivității fiscale. Această procedură scoate compania din circuitul obișnuit al controalelor ANAF și face verificările mult mai dificile.

Combinată cu insolvența sau cu alte proceduri legale, inactivitatea fiscală poate transforma o firmă într-o entitate aproape imposibil de controlat, susțin reprezentanții Fiscului.

Ce spune ANAF despre aceste practici

Potrivit ANAF, autoritățile analizează aceste practici și caută soluții pentru a limita folosirea abuzivă a mecanismelor legale.

În același timp, ANAF avertizează că astfel de strategii afectează grav colectarea veniturilor la buget și creează dezechilibre majore în economie.

Tags:
Citește și...
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Economic
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Economic
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
Economic
Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
EXIMBANK: Ciucă și Ciolacu au ordonat credite neperformante. Cum s-au aruncat miliarde de lei pe companii cu probleme
Economic
EXIMBANK: Ciucă și Ciolacu au ordonat credite neperformante. Cum s-au aruncat miliarde de lei pe companii cu probleme
Harta sărăciei. Județele care consumă, dar nu produc nimic. Bucureștiul dă un sfert din PIB-ul țării
Economic
Harta sărăciei. Județele care consumă, dar nu produc nimic. Bucureștiul dă un sfert din PIB-ul țării
Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
Economic
Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
Economic
Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
Economic
Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Economic
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Economic
VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor
Ultima oră
09:17 - Adolescent de 15 ani, vinovat de uciderea unui copil de 12 ani în Birmingham. Ce le-a spus inițial polițiștilor
09:16 - Pensia de invaliditate în 2026: Condiții de acordare și cine primește bani pentru însoțitor
09:14 - Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
08:57 - Decizie așteptată la Curtea de Apel București: Vor fi suspendați din funcție cei doi judecători CCR? Ce spun specialiștii
08:47 - Lista vaccinurilor gratuite în 2026. Cum se pot obține dozele opționale fără plată
08:39 - Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
08:33 - De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Trei Ierarhi? Povestea care a pus capăt marilor dispute din Biserică
08:01 - Guvernul se reunește vineri. Telemedicina, fiscalitatea, sănătatea și fondurile europene, pe agenda ședinței
07:56 - Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor
07:36 - Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump