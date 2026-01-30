ANAF trage un semnal de alarmă! Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat acțiunile de colectare a banilor la buget. Acum, conducerea instituției atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit, și anume, numeroase companii recurg la mecanisme legale pentru a întârzia sau chiar a evita plata obligațiilor fiscale.

Instrumente create inițial pentru sprijinirea firmelor aflate în dificultate par să fi devenit, în unele cazuri, adevărate scuturi împotriva Fiscului, care îngreunează recuperarea sumelor datorate statului.

ANAF trage un semnal de alarmă! Cum ajunge concordatul preventiv să fie folosit ca metodă de amânare a datoriilor

Unul dintre aceste mecanisme este concordatul preventiv, gândit ca o soluție de reorganizare pentru companiile cu probleme financiare. În practică, spun reprezentanții ANAF, procedura este tot mai des accesată nu pentru redresare, ci pentru a face relația cu Fiscul mai dificilă.

Odată intrată în concordat preventiv, o firmă poate obține o amânare a plăților, iar recuperarea datoriilor de către stat devine mult mai lentă.

De ce este insolvența un pas următor pentru firmele cu datorii la Fisc

Un alt instrument invocat frecvent este insolvența, despre care chiar șeful ANAF afirmă că reprezintă o etapă firească pentru unele companii care vor să evite executările silite.

Prin deschiderea procedurii, și executările sunt suspendate, iar plata datoriilor către stat intră într-un calendar stabilit de administratorul judiciar. În multe cazuri, acest proces se poate întinde pe ani de zile, timp în care statul nu recuperează sumele restante.

Cum blochează plângerile penale intervenția ANAF

Există și situații în care recuperarea banilor este întârziată prin apariția unor suspiciuni de natură penală sau prin depunerea unei plângeri penale. În astfel de cazuri, ancheta este preluată de organele judiciare, iar ANAF este obligată să aștepte soluționarea dosarului.

Până la clarificarea situației în instanță, executarea datoriilor fiscale este, practic, blocată, potrivit .

ANAF trage un semnal de alarmă. Ce rol joacă inactivitatea fiscală în evitarea controalelor

Un alt tertip semnalat de autorități este declararea inactivității fiscale. Această procedură scoate compania din circuitul obișnuit al controalelor ANAF și face verificările mult mai dificile.

Combinată cu insolvența sau cu alte proceduri legale, inactivitatea fiscală poate transforma o firmă într-o entitate aproape imposibil de controlat, susțin reprezentanții Fiscului.

Ce spune ANAF despre aceste practici

Potrivit ANAF, autoritățile analizează aceste practici și caută soluții pentru a limita folosirea abuzivă a mecanismelor legale.

În același timp, ANAF avertizează că astfel de strategii afectează grav colectarea veniturilor la buget și creează dezechilibre majore în economie.